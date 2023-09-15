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انطلاق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى

9/15/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) أنطلقت مباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي باستاد الملك فهد الدولي بمدينة مدينة الطائف السعودية، ويُدير المباراة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذى ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل فى الموسم الماضى، الذى توّج فيه بخمس بطولات، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال أفريقيا والدوري الممتاز.

ويطمح
الأهل ي
فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريق بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.

ستكون مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة هي رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، والسادسة على التوالي.




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