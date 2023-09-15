خليجية تشجع الزمالك وتؤازر الأهلي بالسوبر الأفريقي.. فيديو

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مدينة الطائف السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كلا من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس .

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.

ستكون مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة هي رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، والسادسة على التوالي.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.











