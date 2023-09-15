15 دقيقة.. هجوم من الأهلي واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي (0-0)

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كلا من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس .

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.

بداية المباراة جائت حماسية للغاية ولم يستمر "جس النبض" سوى لحظات بعدها كاد اتحاد العاصمة يثسجل هدفاً مُبكراً في الدقيقة الثانية لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الموقف ببراعة قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة عن طريق الشحات وكهربا لكنها تضييع.

واصل الأهلي الضغط وسدد امام عاشور كرة قوية أمسك بها حارس الفريق الجزائري وتدخل كهربا وسدد الكرة في شابك اتحاد العاصمة لكن الحكم ألغةى الهدف بداعي أحتكاك كهربا بحارس الفريق الجزائري بعدما أمسك بالكرة.

تواصلت الإثارة في ملعب المباراة وتألق الشناوي مرة أخرى وتواصل الأداء القوي من الفريقين.



