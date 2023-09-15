15 دقيقة.. هجوم من الأهلي واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي (0-0)

15 دقيقة.. هجوم من الأهلي واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي (0-0)
التاريخ
9/15/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري التي تجمعهما الجمعة على استاد الملك فهد الدولي بفي بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.
وتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كلا من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس .
وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.
بداية المباراة جائت حماسية للغاية ولم يستمر "جس النبض" سوى لحظات بعدها كاد اتحاد العاصمة يثسجل هدفاً مُبكراً في الدقيقة الثانية لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الموقف ببراعة قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة عن طريق الشحات وكهربا لكنها تضييع.
واصل الأهلي الضغط وسدد امام عاشور كرة قوية أمسك بها حارس الفريق الجزائري وتدخل كهربا وسدد الكرة في شابك اتحاد العاصمة لكن الحكم ألغةى الهدف بداعي أحتكاك كهربا بحارس الفريق الجزائري بعدما أمسك بالكرة.
تواصلت الإثارة في ملعب المباراة وتألق الشناوي مرة أخرى وتواصل الأداء القوي من الفريقين.
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