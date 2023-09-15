الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان

الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان
التاريخ
9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 15 - 9 (كونا) -- قررت الصين اليوم الجمعة فرض عقوبات على شركتي (لوكهيد مارتن) و(نورثروب غرومان) الأمريكيتين لمشاركتهما في مبيعات أسلحة لتايوان.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي إن "الحكومة الأمريكية تزود عمدا منطقة تايوان الصينية بالأسلحة في تجاهل لمعارضة الصين الصارمة" مضيفة أن هذه الخطوة "تنتهك بشكل خطر مبدأ صين واحدة والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".
وأوضحت أن تلك الخطوة "تتعارض أيضا مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تمضي قدما في الطريق الخاطئ والخطر إزاء تسليح تايوان".
وأكدت ماو نينغ أن شركة (لوكهيد مارتن) شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيس في صفقة بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي كما أن شركة (نورثروب غرومان) شاركت أيضا في عدد من صفقات بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان.
وتابعت المتحدثة أنه وفقا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية لدى الصين قررت بكين "فرض عقوبات على هاتين الشركتين الدفاعيتين الأمريكيتين".
وشددت على أن الحكومة الصينية "لن تتراجع أبدا في تصميمها على حماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها".
ودعت الولايات المتحدة إلى "الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة وبالأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان ووقف التواطؤ العسكري مع تايوان والتوقف عن تسليح تايوان وإلا فستواجه ردا حازما من الصين". (النهاية)
م ك / أ م س
MENAFN15092023000071011013ID1107078219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.