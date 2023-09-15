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الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان

9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 15 - 9 (كونا) -- قررت الصين اليوم الجمعة فرض عقوبات على شركتي (لوكهيد مارتن) و(نورثروب غرومان) الأمريكيتين لمشاركتهما في مبيعات أسلحة لتايوان.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي إن "الحكومة الأمريكية تزود عمدا منطقة تايوان الصينية بالأسلحة في تجاهل لمعارضة الصين الصارمة" مضيفة أن هذه الخطوة "تنتهك بشكل خطر مبدأ صين واحدة والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".
وأوضحت أن تلك الخطوة "تتعارض أيضا مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تمضي قدما في الطريق الخاطئ والخطر إزاء تسليح تايوان".
وأكدت ماو نينغ أن شركة (لوكهيد مارتن) شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيس في صفقة بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي كما أن شركة (نورثروب غرومان) شاركت أيضا في عدد من صفقات بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان.
وتابعت المتحدثة أنه وفقا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية لدى الصين قررت بكين "فرض عقوبات على هاتين الشركتين الدفاعيتين الأمريكيتين".
وشددت على أن الحكومة الصينية "لن تتراجع أبدا في تصميمها على حماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها".
ودعت الولايات المتحدة إلى "الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة وبالأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان ووقف التواطؤ العسكري مع تايوان والتوقف عن تسليح تايوان وإلا فستواجه ردا حازما من الصين". (النهاية)

م ك / أ م س




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