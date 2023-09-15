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(النقد الدولي): على لبنان تنفيذ برنامج إصلاح شامل بشكل عاجل

9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 9 (كونا) -- شدد وفد من صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ السلطات وأعضاء البرلمان في لبنان برنامج إصلاح "شامل" بشكل "عاجل".
وقال وفد الصندوق في بيان أصدره اليوم الجمعة في ختام زيارته للبنان إن عدم اتخاذ لبنان الإصلاحات الضرورية "بسرعة" سيترك أثرا على الاقتصاد لسنوات قادمة.
وأضاف أن "الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة" يترك لبنان في "وضع ضعيف" مع القطاع المصرفي وخدمات عامة "غير كافية" وبنية تحتية "متدهورة" و"تفاقم في ظروف الفقر والبطالة وتوسيع أكبر لفجوة الدخل".
واعتبر أن إيرادات السياحة والتحويلات النقدية "لا تكفي" لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية "الكبير" ونقص التمويل الخارجي مؤكدا أن "المسار الحالي للتوازن الخارجي غير مستدام".
ورأى وفد صندوق النقد الدولي أن القرارات الأخيرة للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان المتمثلة بإنشاء منصة تداول عملات أجنبية "مرموقة وشفافة" ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية والحد من التمويل النقدي "خطوات في الاتجاه الصحيح".
ولفت إلى أن الحكومة "تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية مالية منسجمة" لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للانفاق الاجتماعي والبنية التحتية.
وأشار الوفد إلى "غياب خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي" معلنا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم السلطات من خلال "تقديم نصائح سياسية ومساعدة فنية".
وكان فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زار بيروت خلال الفترة الممتدة من ال11 إلى ال14 من سبتمبر الجاري لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة لا سيما تلك المتعلقة بالإصلاحات الرئيسية.
وتوصل صندوق النقد الدولي مع لبنان في أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة أربع سنوات. (النهاية)

ا ي ب / م ع ع




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