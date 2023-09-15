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فرنسا تعلن استقبال ملك بريطانيا الأسبوع المقبل

9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت فرنسا اليوم الجمعة أنها ستستقبل الأسبوع المقبل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وعقيلته كاميلا في زيارة رسمية تعكس "عمق العلاقات التاريخية" التي تجمع البلدين.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الملك تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين مؤكدة أن هذه الزيارة "شرف لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا".
وأوضح البيان أن الزيارة "توفر الفرصة لإظهار التميز الفرنسي للعالم في الأمور الثقافية والفنية وتذوق الطعام" بالإضافة إلى التراث الفرنسي "الفريد" لا سيما من خلال العشاء الرسمي الذي سيقام في قصر (فرساي) "العريق".
وأضاف أن الزيارة تأتي في وقت تستضيف فيه فرنسا بطولة كأس العالم للرغبي واصفة إياها بأنها "شغف مشترك بين بلدينا".
وذكر (الإليزيه) أن هذه الزيارة الرسمية "ترمز أيضا إلى علاقة الصداقة والثقة بين رئيس الجمهورية والملك اللذين تعاونا في الماضي بشكل وثيق في مجال حماية التنوع البيولوجي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري".
وبالإضافة إلى المقابلة الرسمية في قصر (الإليزيه) سيشارك الرئيس ماكرون والملك تشارلز الثالث في اجتماع مخصص لتمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة بحضور ممثلين فرنسيين وبريطانيين من القطاع الخاص.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في مارس الماضي عن تأجيل زيارة لملك بريطانيا بسبب تزامن زيارته مع إعلان يوم تعبئة جديد للاضرابات ضد تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
واتخذت هذا القرار الحكومتان الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس ماكرون والملك تشارلز الثالث من أجل التمكن من الترحيب بملك بريطانيا في فرنسا "في ظل ظروف تتوافق مع علاقة الصداقة" بين الجانبين. (النهاية)

م ع / م ع ع




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