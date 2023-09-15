فرنسا تعلن استقبال ملك بريطانيا الأسبوع المقبل

فرنسا تعلن استقبال ملك بريطانيا الأسبوع المقبل
التاريخ
9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت فرنسا اليوم الجمعة أنها ستستقبل الأسبوع المقبل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وعقيلته كاميلا في زيارة رسمية تعكس "عمق العلاقات التاريخية" التي تجمع البلدين.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الملك تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين مؤكدة أن هذه الزيارة "شرف لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا".
وأوضح البيان أن الزيارة "توفر الفرصة لإظهار التميز الفرنسي للعالم في الأمور الثقافية والفنية وتذوق الطعام" بالإضافة إلى التراث الفرنسي "الفريد" لا سيما من خلال العشاء الرسمي الذي سيقام في قصر (فرساي) "العريق".
وأضاف أن الزيارة تأتي في وقت تستضيف فيه فرنسا بطولة كأس العالم للرغبي واصفة إياها بأنها "شغف مشترك بين بلدينا".
وذكر (الإليزيه) أن هذه الزيارة الرسمية "ترمز أيضا إلى علاقة الصداقة والثقة بين رئيس الجمهورية والملك اللذين تعاونا في الماضي بشكل وثيق في مجال حماية التنوع البيولوجي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري".
وبالإضافة إلى المقابلة الرسمية في قصر (الإليزيه) سيشارك الرئيس ماكرون والملك تشارلز الثالث في اجتماع مخصص لتمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة بحضور ممثلين فرنسيين وبريطانيين من القطاع الخاص.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في مارس الماضي عن تأجيل زيارة لملك بريطانيا بسبب تزامن زيارته مع إعلان يوم تعبئة جديد للاضرابات ضد تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
واتخذت هذا القرار الحكومتان الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس ماكرون والملك تشارلز الثالث من أجل التمكن من الترحيب بملك بريطانيا في فرنسا "في ظل ظروف تتوافق مع علاقة الصداقة" بين الجانبين. (النهاية)
م ع / م ع ع
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