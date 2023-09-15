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مركز أبحاث دولي يحذر من آثار انهيار (أونروا) على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها

9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 9 (كونا) -- حذر مركز (مجموعة الأزمات الدولية) البحثي اليوم الجمعة من أن "انهيار" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون "مدمرا" للاجئين الفلسطينيين وكذلك للمنطقة بأسرها داعيا إلى ضرورة إعلان تعهدات تمويل دولية متعددة السنوات من أجل بقاء الوكالة.
وذكر المركز غير الحكومي الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية (بروكسل) مقرا له في تقرير أن "الخفض الكبير في خدمات (أونروا) أو انهيارها سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك المساعدات الغذائية" محذرا من "اضطرابات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل أو في الأردن أو في لبنان" خاصة إذا رأى الفلسطينيون أن التخفيضات تشير إلى فقدان وضعهم كلاجئين.
واشار إلى أن (أونروا) التي تخدم حوالي ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني بدأت أموالها في النفاد مرة أخرى مبينا أن أزمة الميزانية هذه "تبدو مقلقة" ما يعكس تراجع تمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بشكل عام وملل المانحين الناجم عن تضاؤل احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن "الحل الوحيد" لتلك الأزمة هو "إعلان تعهدات تمويل متعددة السنوات من المانحين التقليديين بالإضافة إلى مانحين جدد" مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الآثار المترتبة على انهيار (أونروا) "ستكون أكبر بكثير من سد الفجوة المالية الحالية".
وذكر التقرير ان الوكالة التي أنشئت عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين تواجه "تحديا خاصا" حيث إن الصعوبات التي تواجه ميزانيتها السنوية المقدرة ب 6ر1 مليار دولار "تتفاقم" بسبب "ملل المانحين" والشعور المتسرب بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "قد لا ترى النور أبدا".
وشدد على أن تفكك الوكالة سيؤدي إلى "آثار مدمرة" على ملايين اللاجئين الذين سيحرمون فجأة من الوظائف والخدمات وعلى الدول المستضيفة لهم والتي تعاني في الأساس من "وضع اقتصادي سيئ" مؤكدا أن توفير تمويل "كاف ومستدام وقابل للتنبؤ" به لسنوات عدة من المانحين التقليديين والجدد ذوي المصالح الإقليمية هو "أفضل طريقة لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق". (النهاية)

ن خ / أ م س




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