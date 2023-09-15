مركز أبحاث دولي يحذر من آثار انهيار (أونروا) على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها

مركز أبحاث دولي يحذر من آثار انهيار (أونروا) على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها
التاريخ
9/15/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 9 (كونا) -- حذر مركز (مجموعة الأزمات الدولية) البحثي اليوم الجمعة من أن "انهيار" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون "مدمرا" للاجئين الفلسطينيين وكذلك للمنطقة بأسرها داعيا إلى ضرورة إعلان تعهدات تمويل دولية متعددة السنوات من أجل بقاء الوكالة.
وذكر المركز غير الحكومي الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية (بروكسل) مقرا له في تقرير أن "الخفض الكبير في خدمات (أونروا) أو انهيارها سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك المساعدات الغذائية" محذرا من "اضطرابات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل أو في الأردن أو في لبنان" خاصة إذا رأى الفلسطينيون أن التخفيضات تشير إلى فقدان وضعهم كلاجئين.
واشار إلى أن (أونروا) التي تخدم حوالي ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني بدأت أموالها في النفاد مرة أخرى مبينا أن أزمة الميزانية هذه "تبدو مقلقة" ما يعكس تراجع تمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بشكل عام وملل المانحين الناجم عن تضاؤل احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن "الحل الوحيد" لتلك الأزمة هو "إعلان تعهدات تمويل متعددة السنوات من المانحين التقليديين بالإضافة إلى مانحين جدد" مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الآثار المترتبة على انهيار (أونروا) "ستكون أكبر بكثير من سد الفجوة المالية الحالية".
وذكر التقرير ان الوكالة التي أنشئت عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين تواجه "تحديا خاصا" حيث إن الصعوبات التي تواجه ميزانيتها السنوية المقدرة ب 6ر1 مليار دولار "تتفاقم" بسبب "ملل المانحين" والشعور المتسرب بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "قد لا ترى النور أبدا".
وشدد على أن تفكك الوكالة سيؤدي إلى "آثار مدمرة" على ملايين اللاجئين الذين سيحرمون فجأة من الوظائف والخدمات وعلى الدول المستضيفة لهم والتي تعاني في الأساس من "وضع اقتصادي سيئ" مؤكدا أن توفير تمويل "كاف ومستدام وقابل للتنبؤ" به لسنوات عدة من المانحين التقليديين والجدد ذوي المصالح الإقليمية هو "أفضل طريقة لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق". (النهاية)
ن خ / أ م س
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