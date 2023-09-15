مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة: الطلاب الوافدون الدارسون بالأزهر حماة رسالة الإسلام

الإسكندرية (مصر) - 15 - 9 (كونا) -- أكدت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة سارة المطيري اليوم الجمعة حرص المكتب على رعاية الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف باعتبارهم "حماة رسالة الإسلام".

جاء ذلك في تصريح أدلت به المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة تكريم المكتب عددا من الطالبات الوافدات الدارسات بجامعة الأزهر الشريف المقيدات على منحة (بيت الزكاة) الكويتي في ختام فعاليات دورة تثقيفية مقامة في (معسكر أبي بكر الصديق) بمدينة (الإسكندرية) خلال الفترة من ال13 إلى ال16 من الشهر الجاري.

وقالت المطيري إن مشاركة المكتب تؤكد حرصه على رعاية أبنائه من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف باعتبارهم "حماة رسالة الإسلام" مشيرة إلى أن "التعليم الجيد يسهم في صناعة المعرفة فعلينا بالجد والاجتهاد في طلب العلم".

وطالبت الطلبة الوافدين الذين درسوا المنهج الأزهري "الوسطي" بأن يكونوا "خير سفراء لهذا الفكر الوسطي المعتدل وإظهار الوجه الحضاري السمح للدين الإسلامي الحنيف" مشددة على أن "نهضة الأوطان لن تتحقق إلا بطريق العلم".

وأعربت عن شكرها لوزارة الأوقاف المصرية "في إعداد الدورات التثقيفية للطلبة الوافدين" التي تسهم في "نشر الفكر التنويري والتثقيفي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعامل بأخلاق الإسلام".

وثمنت المطيري التعاون "الدائم والمستمر" بين المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ووزارة الأوقاف المصرية متمنية التوفيق والخير لشعبي البلدين.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر محمد عزت في تصريح مماثل ل(كونا) إن التعاون بين مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة والمجلس يأتي في إطار قضية كبري وهي قضية "بناء الوعي" خاصة مع الطلاب الوافدين المقيدين على منحة (بيت الزكاة) الكويتي.

وأكد عزت أن الدورات التثقيفية تعمل على "بناء الوعي ونشر الثقافة وتجديد الخطاب الديني على أيدي علماء ومفكرين لنشر الخطاب الوسطي".

وثمن الأنشطة الخيرية التي يقوم بها المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وتعاونه "الدائم والمستمر" في إقامة المعسكرات والدورات التثقيفية.

وأكد أن العلاقات بين الكويت ومصر "وطيدة ووثيقة" على المستويات الرسمية والشعبية كافة.

من جانبه أعرب سفير إندونيسيا لدى مصر لطفي رؤوف في كلمة في ختام فعاليات الدورة التثقيفية المقامة في معسكر (أبي بكر الصديق) في (الإسكندرية) للطلاب الوافدين المقيدين على منحة (بيت الزكاة) الكويتي عن امتنانه وشكره لدولة الكويت وبخاصة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة "الذي يعمل جنبا بجنب" مع الحكومة المصرية والأزهر الشريف للتطوير في النطاق التعليمي والاجتماعي والدعوي وتنمية الموارد البشرية.

وهنأ لطفي المكتب الكويتي ووزارة الأوقاف المصرية على "نجاح هذا النشاط المميز والجيد الذي يستحق الثناء" مشيدا باهتمام المكتب الكويتي بالبرامج الدراسية للطلاب الإندونيسيين في مختلف الكليات بجامعة الأزهر بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

ولفت إلى المنح الدراسية التي يقدمها (بيت الزكاة) الكويتي للطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر من عام 1987 مؤكدا أهمية هذه المنح في دعم الطلاب وإتاحة الفرص والتسهيلات لهم.

وأوضح أن توفير هذه المنح هو أحد الإسهامات الملموسة من المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ووزارة الأوقاف المصرية التي تجسد وتطبق برامج تطوير الموارد البشرية من خلال تحسين جودة وكفاءة الطلاب الوافدين في مصر.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وزيارة المعالم الدينية والأثرية بمحافظة (الإسكندرية) بالإضافة إلى محاضرات بعنوان (أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني) و(الدين حسن الخلق). (النهاية) ع ف ف / م ع ع