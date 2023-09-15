روسيا تطلق صاروخا فضائيا إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة (بايكانور)

روسيا تطلق صاروخا فضائيا إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة (بايكانور)
التاريخ
9/15/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 15 – 9 (كونا) -- أعلنت روسيا الاتحادية اليوم الجمعة عن إطلاق صاروخ فضائي نحو محطة الفضاء الدولية من قاعدة (بايكانور) التي تقع في كازاخستان.
وقال التلفزيون الروسي الذي بث عملية الاطلاق مباشرة إن "الصاروخ من طراز (سويوز) يحمل على متنه ثلاثة رواد فضاء هما الروسيان اوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي لوريل اوهارو".
ووفق التلفزيون ينقل الصاروخ على متنه كذلك 120 كيلوغراما من المواد الغذائية وأجهزة التصوير ومعدات للأبحاث العلمية ومن المتوقع أن يلتحم بمحطة الفضاء الدولية في وقت لاحق الليلة.
وبين التلفزيون أنه من المقرر أن يقوم رواد الفضاء بإجراء 70 تجربة علمية في الفضاء المفتوح.
وأضاف أن رائد الفضاء الأمريكي اوهارو سيمكث على متن محطة الفضاء الدولية حتى الربيع القادم بينما يواصل رواد الفضاء الروس عملهم حتى سبتمبر 2024 . (النهاية)
ا س / م م ج
MENAFN15092023000071011013ID1107078214
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