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روسيا تطلق صاروخا فضائيا إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة (بايكانور)

9/15/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 15 – 9 (كونا) -- أعلنت روسيا الاتحادية اليوم الجمعة عن إطلاق صاروخ فضائي نحو محطة الفضاء الدولية من قاعدة (بايكانور) التي تقع في كازاخستان.
وقال التلفزيون الروسي الذي بث عملية الاطلاق مباشرة إن "الصاروخ من طراز (سويوز) يحمل على متنه ثلاثة رواد فضاء هما الروسيان اوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي لوريل اوهارو".
ووفق التلفزيون ينقل الصاروخ على متنه كذلك 120 كيلوغراما من المواد الغذائية وأجهزة التصوير ومعدات للأبحاث العلمية ومن المتوقع أن يلتحم بمحطة الفضاء الدولية في وقت لاحق الليلة.
وبين التلفزيون أنه من المقرر أن يقوم رواد الفضاء بإجراء 70 تجربة علمية في الفضاء المفتوح.
وأضاف أن رائد الفضاء الأمريكي اوهارو سيمكث على متن محطة الفضاء الدولية حتى الربيع القادم بينما يواصل رواد الفضاء الروس عملهم حتى سبتمبر 2024 . (النهاية)

ا س / م م ج




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