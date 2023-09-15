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إصابة 12 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

9/15/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 15 - 9 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الجمعة إصابة 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائلي شرق قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن 12 فلسطينيا أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن عشرات الشبان تظاهروا على الحدود الشرقية لمدينتي (خان يونس) و(غزة) وأشعلوا إطارات السيارات وسط هتافات تطالب بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفي المقابل قام جيش الاحتلال بقمع التظاهرات عبر إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين واستهداف أحد نقاط الضبط الميداني التابع للأجهزة الأمنية في غزة وقصفها بالطائرات الحربية. (النهاية)

واب / م م ج




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