إصابة 12 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

إصابة 12 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
التاريخ
9/15/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 15 - 9 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الجمعة إصابة 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائلي شرق قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن 12 فلسطينيا أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن عشرات الشبان تظاهروا على الحدود الشرقية لمدينتي (خان يونس) و(غزة) وأشعلوا إطارات السيارات وسط هتافات تطالب بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفي المقابل قام جيش الاحتلال بقمع التظاهرات عبر إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين واستهداف أحد نقاط الضبط الميداني التابع للأجهزة الأمنية في غزة وقصفها بالطائرات الحربية. (النهاية)
واب / م م ج
MENAFN15092023000071011013ID1107078213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.