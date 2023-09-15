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واشنطن تفرض عقوبات واسعة النطاق على طهران في ذكرى وفاة الإيرانية مهسا أميني

9/15/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 9 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا وشركاء آخرين اليوم الجمعة عقوبات واسعة النطاق طالت عشرات المسؤولين والكيانات في مجالات الأمن والرقابة والإعلام في إيران تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها والاحتجاجات التي تلت ذلك.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (أوفاك) أدرج على لائحة عقوباته "29 فردا وكيانا على صلة بقمع النظام الإيراني العنيف للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني في حجز (شرطة الأخلاق) التابعة لها والجهود المستمرة التي يبذلها النظام لاحتجاز الأصوات المعارضة وتقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت المجانية والمفتوحة".
وأوضحت الوزارة أن عقوبات (أوفاك) الجديدة تستهدف "18 عضوا رئيسيا في قوات الأمن التابعة للنظام والحرس الثوري الإسلامي وقوات إنفاذ القانون (الشرطة الوطنية الإيرانية) ورئيس منظمة السجون الإيرانية وثلاثة أفراد وشركة واحدة فيما يتعلق بالرقابة المنهجية التي يفرضها النظام ومنع الوصول إلى الإنترنت".
كما طالت عقوبات (أوفاك) "ثلاث وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام وهي (فارس نيوز) و(تسنيم نيوز) و(بريس تي في) وثلاثة مسؤولين كبار" في الوسائل الإعلامية المذكورة.
ومن جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون "بينما نقترب من مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية التي لا معنى لها أثناء احتجازها من قبل ما يسمى ب (شرطة الأخلاق) الإيرانية فإننا نتذكر أن حركة الرجال والنساء في جميع أنحاء إيران بما في ذلك مختلف الأديان والمجموعات العرقية قوبلت بالعنف المروع والسجن الجماعي والتعطيل المنهجي للإنترنت من قبل النظام الإيراني".
وشدد نيلسون على أن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سيواصلون "اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يقمعون ممارسة الإيرانيين لحقوقهم الإنسانية".
وبالتوازي مع عقوبات (أوفاك) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن وزاررته فرضت قيودا على تأشيرات دخول "13 مسؤولا إيرانيا وأفرادا آخرين" إلى الولايات المتحدة وذلك "لتورطهم في اعتقال أو قتل متظاهرين سلميين أو قمع حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع" بعد مقتل أميني.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن المظاهرات الإيرانية في جميع أنحاء إيران "قوبلت بعنف لا يوصف واعتقالات جماعية وتعطيل منهجي للإنترنت ورقابة من قبل النظام الإيراني".
ونوه بلينكن بأن إجراءات الخارجية الجديدة ترفع عدد المسؤولين والأفراد الإيرانيين المحظورين من دخول الأراضي الأمريكية منذ وفاة أميني "لتورطهم في هذه الأعمال التي تستهدف المتظاهرين السلميين" إلى 40 شخصا.
وقال إن الإجراءات الحالية التي اتخذتها وزارتا الخزانة والخارجية هي "ال13 من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ردا على حملة القمع الوحشية التي يمارسها النظام على الاحتجاجات".
ومن جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بالمناسبة إن المواطنين الإيرانيين "يواصلون التزامهم بنضالهم من أجل مستقبل حر وديمقراطي".
وشدد بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض على أن "الإيرانيين وحدهم سيحددون مصير بلادهم لكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالوقوف إلى جانبهم بما في ذلك توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرتهم على الدفاع عن مستقبلهم".
وأشار إلى أنه "خلال العام الماضي استجابت الولايات المتحدة لنداءات الشعب الإيراني ونظمت حملة دبلوماسية غير مسبوقة أدت إلى إخراج الحكومة الإيرانية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وإنشاء بعثة أممية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان".
وأضاف "لقد ساعدنا عددا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان في العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة وسهلنا على الإيرانيين الوصول إلى الإنترنت".
وأشار إلى أنه "في ذروة الاحتجاجات كان 30 مليون إيراني أي واحد من كل ثلاثة تقريبا يستخدمون أدوات مكافحة الرقابة المدعومة من الولايات المتحدة".
كما نوه بأن واشنطن فرضت عقوبات على "أكثر من 70 فردا وكيانا إيرانيا مسؤولين عن دعم قمع النظام لشعبه".
وأكد "اليوم ونحن نتذكر وفاة مهسا (أميني) المأساوية نؤكد مجددا التزامنا تجاه الشعب الإيراني الشجاع الذي يواصل مهمتها. إنهم يلهمون العالم بمرونتهم وتصميمهم. ونحن جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا نقف معهم".
وتوفيت أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة التي نفت أي دور لها في الحادث عازية سبب الوفاة إلى المشاكل الصحية التي كانت تعاني منها المتوفاة حسب قولها وتلا ذلك احتجاجات في مناطق مختلفة من إيران. (النهاية)

رس ر / م م ج



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