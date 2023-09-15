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سفارة الكويت تدعو الكويتيين المتواجدين في جنوب غرب كندا لأخذ الحيطة من الإعصار (لي) المتوقع

9/15/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- دعت سفارة دولة الكويت لدى كندا مساء اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب غرب كندا ومنها مقاطعة نوفاسكوشيا والمناطق القريبة إلى أخذ الحيطة والحذر من الإعصار (لي) المتوقع أن يضرب تلك المناطق.
كما دعت (السفارة) في بيان لها المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بهذا الخصوص وضرورة التواصل معها (أي السفارة) عند الضرورة على هاتف الطوارئ رقم (16135136576+). (النهاية)

ن م ع / م ص ع


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