العراق: استعادة نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها

العراق: استعادة نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها
التاريخ
9/15/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة عن تمكنها من استعادة نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني ضمن محافظة أربيل شمال العراق وذلك "بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها".
وذكرت القيادة في بيان "تمكنت قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الأولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم (البيشمركة) من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني".
وأضافت أن ذلك جاء بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر على هذه النقاط ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود قيادة قوات الحدود في مسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار".
وشدد البيان على أن "قيادة قوات حرس الحدود عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار".
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أخيرا اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
MENAFN15092023000071011013ID1107078210
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