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العراق: استعادة نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها

9/15/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة عن تمكنها من استعادة نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني ضمن محافظة أربيل شمال العراق وذلك "بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها".
وذكرت القيادة في بيان "تمكنت قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الأولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم (البيشمركة) من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني".
وأضافت أن ذلك جاء بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر على هذه النقاط ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود قيادة قوات الحدود في مسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار".
وشدد البيان على أن "قيادة قوات حرس الحدود عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار".
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أخيرا اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما. (النهاية)

ص ب ر / م م ج



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