فاو: عدد الجياع في العالم يفوق ما كان عليه في 2015

عمان 15 أيلول (بترا)-قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من ‏الجوع بصورة معتدلة أو شديدة في أرجاء العالم ارتفع بنحو 745 مليونا عن ‏إجمالي عدد الجياع في 2015، وإن العالم لا يزال بعيدا عن المسار الصحيح في ‏جهوده لتحقيق الهدف الطموح الذي وضعته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع ‏بحلول عام 2030.‏

جاء ذلك في تقرير أصدرته (فاو) ‏قبل قمة ستعقدها المنظمة الدولية حول التنمية المستدامة الأسبوع المقبل في ‏نيويورك، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وذكر التقرير أن العالم لم يشهد تحسنا يذكر في معظم الأهداف المتعلقة بالأغذية ‏والزراعة، وذلك مع انتصاف الموعد النهائي المحدد لتحقيق خطة التنمية المستدامة ‏لعام 2030.‏

وقال التقرير "إن التبعات التي لا تزال قائمة لجائحة كوفيد-19 إلى جانب الأزمات ‏الأخرى مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة، كل ذلك كان له آثار واسعة ‏النطاق.. لقد أصاب الجمود ما تم تحقيقه من تقدم في العقدين الماضيين، بل وفي ‏بعض الحالات بدأ في التراجع".‏

وارتفع انعدام الأمن الغذائي العالمي بصورة حادة في 2020 إذ تسببت الجائحة في ‏اضطراب أسواق المواد الغذائية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، لكن الجوع لم ‏يتراجع إلى مستويات ما قبل الجائحة.‏

وأشار التقرير إلى أن نحو 29.6 بالمئة من سكان العالم، بما يعادل 2.4 مليار شخص، ‏عانوا من انعدام الأمن الغذائي بصورة معتدلة أو شديدة في عام 2022، ارتفاعا من ‏‏1.75 مليار في عام 2015.‏

وقال التقرير إن العالم لم يشهد أي تحسن يذكر نحو تحقيق الهدف المتمثل في ‏خفض هدر الغذاء إلى النصف، والذي ظل عند نحو 13 بالمئة منذ عام 2016، مطالبا ‏البلدان بصياغة سياسات للحد من فقد الغذاء.‏

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

15/09/2023 21:10:38