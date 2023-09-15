العقبة: اختتام فعاليات حملة نظفوا العالم 2023

العقبة 15 أيلول(بترا)- أمين المعايطه- اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "نظفوا العالم 2023" التي تقام للعام 30 على التوالي، وعلى مدار يومين، ضمن 6 فعاليات منفصلة، بمشاركة 800 شخص من مختلف الجهات الرسمية والمحلية.

ونظمت الحملة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروع منتدى متوسطي للإدارة القائمة على النظم البيئية الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي وشركة واحة آيلة للتطوير والبنك الأردني الكويتي.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية نايف الفايز، خلال رعايته حفل الختام، مندوبا عن سمو الأميرة بسمة بنت علي، أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، والحد من التلوث، مشيرا إلى أنه انطلاقا من الشعار "الحملة 30 وبحماية بيئتنا مكملين"، يجب على الجميع المحافظة على البيئة، وتنظيف شاطئ وجوف البحر، رسالة ودعوة للجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تلوث البيئة البحرية.

وبين أمين السر القائم بأعمال المدير التنفيذي خالد الكردي، سبب اختيار الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية لموقع المملح للفعالية الرئيسة من الحملة، كونه موقعًا مغلقًا، أمنيًا، بالإضافة إلى أنه يتلقى باستمرار النفايات التي تأتي من البحر وتنتقل الى الشاطئ بفعل التيارات الهوائية والأمواج البحرية، منوها أن هذا الحفل السنوي يتم تنفيذه كجزء من المنظومة العالمية في الأردن.

وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف إن هذه الحمله "كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي لتنظيف الشاطئ، تعاونت مع حملة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية "حملة نظفوا العالم 2023" لتنظيف الشاطئ في العقبة، وزيادة الوعي بدور الجميع في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

من جهته، أشار مندوب مديرية التربية والتعليم العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج مدير الشؤون التعليمية إلى أن مشاركة المدارس بهذه الحملة تحت مظلة المديرية، تؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات والمجتمع المحلي في تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تسهم وتنهض ببناء القيم والمتجهات لأبنائنا الطلبة.

وثمّن مندوب منسق المكتب الإقليمي للتعاون عبر الحدود لحوض المتوسط محمد الحموري، جهود منظمي حملة "نظفوا العالم" من الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقدم نبذة مفصلة عن برنامج التعاون عبر الحدود ENICBCMED، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وأهمية مشاركتهم بمثل هذه البرامج.

وأشارت رئيسة قسم كسب التأييد والشؤون الحكومية لدى مؤسسة الحسين للسرطان رنا غفري، إلى أن سلامة البيئة لها ارتباط وثيق بصحة الإنسان وحمايته من الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن البيئة تمس جميع جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه هي الرسالة التي تؤمن بها مؤسسة الحسين للسرطان، وهو سبب مشاركتنا بالحملة وانطلاق حملتنا "حملة بيئة صحية ضد السرطان".

--(بترا)

ا م/م د/ح أ

15/09/2023 21:01:35