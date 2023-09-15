بوتين: لم نرفض التفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا

بوتين: لم نرفض التفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا
التاريخ
9/15/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 15 أيلول(بترا) - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لم ترفض قط التفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا، مبينا أن أكثر من 300 ألف روسي تطوعوا من أجل المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال لقاء نظيره البلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو في موسكو : "موسكو لم ترفض قط المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، بالرغم من ذلك تطوع أكثر من 300 ألف روسي للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
15/09/2023 20:54:53
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