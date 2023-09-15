بوتين: لم نرفض التفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا

موسكو 15 أيلول(بترا) - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لم ترفض قط التفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا، مبينا أن أكثر من 300 ألف روسي تطوعوا من أجل المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال لقاء نظيره البلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو في موسكو : "موسكو لم ترفض قط المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، بالرغم من ذلك تطوع أكثر من 300 ألف روسي للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا".

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

15/09/2023 20:54:53