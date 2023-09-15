تعادل الجليل وسحاب في دوري المحترفين لكرة القدم
التاريخ
9/15/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول(بترا)- استؤنفت، اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة جمعت الجليل وسحاب وانتهت بالتعادل الإيجابي.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم في إربد بهدف لكل منهما سجله لسحاب نبيل خشخاش فيما عادل حمزة الصيفي النتيجة لصالح الجليل.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سحاب رصيده الى 6 نقاط في المركز 5 فيما رفع الجليل رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع.
ويأتي استئناف الدوري، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين؛ بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا يومي 7 و12 الشهر الحالي.
ويلتقي السلط مع الرمثا السبت عند السادسة مساء على ملعب السلط، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد.
ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
يشار أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن عن تأجيل مباريات الحسين إربد مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، والفيصلي 9، والرمثا 6، وسحاب وشباب العقبة 5، ومغير السرحان والأهلي 4، والجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
15/09/2023 20:25:11
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