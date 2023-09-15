تعادل الجليل وسحاب في دوري المحترفين لكرة القدم

عمان 15 أيلول(بترا)- استؤنفت، اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة جمعت الجليل وسحاب وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم في إربد بهدف لكل منهما سجله لسحاب نبيل خشخاش فيما عادل حمزة الصيفي النتيجة لصالح الجليل.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سحاب رصيده الى 6 نقاط في المركز 5 فيما رفع الجليل رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع.

ويأتي استئناف الدوري، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين؛ بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا يومي 7 و12 الشهر الحالي.

ويلتقي السلط مع الرمثا السبت عند السادسة مساء على ملعب السلط، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد.

ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

يشار أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن عن تأجيل مباريات الحسين إربد مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، والفيصلي 9، والرمثا 6، وسحاب وشباب العقبة 5، ومغير السرحان والأهلي 4، والجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

15/09/2023 20:25:11

