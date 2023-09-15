انطلاق بطولة شهداء قلعة الكرك لكرة القدم
التاريخ
9/15/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 15ايلول(بترا)- انطلقت مساء اليوم بطولة شهداء قلعة الكرك لكرة القدم، تخليدًا لذكرى شهداء جريمة القلعة الإرهابية، برعاية العميد سالم الشماسين، مندوبًا عن مدير الأمن العام، وحضور فعاليات شبابية ومجتمعية.
وقال رئيس نادي ذات راس كمال الهواري، إن البطولة ينظمها النادي بمشاركة 16 ناديًا رياضيًا من مختلف مناطق المحافظة للفئات العمرية تحت 19 عامًا، لافتا إلى أنها تأتي تأكيدًا على روح المحبة والتضامن ونبذ الفكر المتطرف والإرهاب، وتخليدًا لأرواح شهداء قلعة الكرك الشهيد العقيد سائد المعايطة ورفاقه.
واستعرض رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ملاحم البطولة والشهادة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بالدفاع عن الوطن وصون مكتسباته، والتصدي للفكر الظلامي، وخوارج العصر؛ لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار.
واشتمل افتتاح البطولة، على فقرات فنية وقصائد شعرية قدمها الفنان علاء المعايطة، وفرقة معان للتراث.
--(بترا)
ع ج/م د/ح أ
15/09/2023 19:49:27
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