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انطلاق بطولة شهداء قلعة الكرك لكرة القدم

9/15/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 15ايلول(بترا)- انطلقت مساء اليوم بطولة شهداء قلعة الكرك لكرة القدم، تخليدًا لذكرى شهداء جريمة القلعة الإرهابية، برعاية العميد سالم الشماسين، مندوبًا عن مدير الأمن العام، وحضور فعاليات شبابية ومجتمعية.
وقال رئيس نادي ذات راس كمال الهواري، إن البطولة ينظمها النادي بمشاركة 16 ناديًا رياضيًا من مختلف مناطق المحافظة للفئات العمرية تحت 19 عامًا، لافتا إلى أنها تأتي تأكيدًا على روح المحبة والتضامن ونبذ الفكر المتطرف والإرهاب، وتخليدًا لأرواح شهداء قلعة الكرك الشهيد العقيد سائد المعايطة ورفاقه.
واستعرض رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ملاحم البطولة والشهادة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بالدفاع عن الوطن وصون مكتسباته، والتصدي للفكر الظلامي، وخوارج العصر؛ لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار.
واشتمل افتتاح البطولة، على فقرات فنية وقصائد شعرية قدمها الفنان علاء المعايطة، وفرقة معان للتراث.
--(بترا)
ع ج/م د/ح أ
15/09/2023 19:49:27

MENAFN15092023000117011021ID1107078204

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