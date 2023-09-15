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قراءات أدبية بصالون نادي أسرة القلم في الزرقاء

9/15/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 15 أيلول (بترا)-أقام نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الخميس، صالونه الثقافي الشهري، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين.
واستهلت القراءات، التي أدارتها القاصة نور خالد أبوالروس، الدكتورة حلا سويدات، حيث قرأت نصاً بعنوان (فيض من عين) ،أعقبها الشاعر قاسم الدراغمة بقراءة قصيدة، فيما قرأت مروة عبدالخالق خاطرة بعنوان (مفاتيح الكتب).
وقرأت أسماء الزعبي قصيدة بعنوان (بغداد)، وقرأ محمود العرابي قصيدة بعنوان (شد الزناد)، والشاعرة نور الهدى أبو ستة قصيدة نثرية بعنوان (القطار)، والشاعر رائد حسان قصيدة (ذكر حميد)، والشاعر قصي إدريس قصيدة (قمار العشق).
كما قرأ القاص عبدالرحيم العدم قصة بعنوان (ملجأ أخير)، وقرأ عبدالرحيم كافية قصيدة بعنوان( جنون أهل العشق)، والشاعر أنس البلوي قصيدة (الليل)، وقرأ محمد كنعان قصيدة رقيقة، تركها بلا عنوان، فيما اختتمت الكاتبة عبير الآغا، قراءات الصالون بقراءة قصة بعنوان (على أثير الراديو).
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
15/09/2023 19:08:05

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