قراءات أدبية بصالون نادي أسرة القلم في الزرقاء

قراءات أدبية بصالون نادي أسرة القلم في الزرقاء
التاريخ
9/15/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 15 أيلول (بترا)-أقام نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الخميس، صالونه الثقافي الشهري، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين.
واستهلت القراءات، التي أدارتها القاصة نور خالد أبوالروس، الدكتورة حلا سويدات، حيث قرأت نصاً بعنوان (فيض من عين) ،أعقبها الشاعر قاسم الدراغمة بقراءة قصيدة، فيما قرأت مروة عبدالخالق خاطرة بعنوان (مفاتيح الكتب).
وقرأت أسماء الزعبي قصيدة بعنوان (بغداد)، وقرأ محمود العرابي قصيدة بعنوان (شد الزناد)، والشاعرة نور الهدى أبو ستة قصيدة نثرية بعنوان (القطار)، والشاعر رائد حسان قصيدة (ذكر حميد)، والشاعر قصي إدريس قصيدة (قمار العشق).
كما قرأ القاص عبدالرحيم العدم قصة بعنوان (ملجأ أخير)، وقرأ عبدالرحيم كافية قصيدة بعنوان( جنون أهل العشق)، والشاعر أنس البلوي قصيدة (الليل)، وقرأ محمد كنعان قصيدة رقيقة، تركها بلا عنوان، فيما اختتمت الكاتبة عبير الآغا، قراءات الصالون بقراءة قصة بعنوان (على أثير الراديو).
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
15/09/2023 19:08:05
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