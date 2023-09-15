غزة: إصابة مصور صحفي جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين

غزة: إصابة مصور صحفي جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين
التاريخ
9/15/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 15 أيلول (بترا)- أصيب مصور صحفي بجراح ومواطنون بحالات اختناق شديدة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مئات المواطنين الفلسطينيين تظاهروا على الحدود شرق جباليا، شمال قطاع غزة، وشرق مدينة غزة وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات في جمعة "شهداء الدفاع عن الأسرى".
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين؛ مما أسفر عن إصابة المصور الصحفي، بجراح بقنبلة غاز، في يده، شرق خانيونس، وأصيب آخرون بحالات اختناق شديدة.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
15/09/2023 18:16:49
MENAFN15092023000117011021ID1107078201
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