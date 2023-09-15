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غزة: إصابة مصور صحفي جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين

9/15/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 أيلول (بترا)- أصيب مصور صحفي بجراح ومواطنون بحالات اختناق شديدة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مئات المواطنين الفلسطينيين تظاهروا على الحدود شرق جباليا، شمال قطاع غزة، وشرق مدينة غزة وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات في جمعة "شهداء الدفاع عن الأسرى".
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين؛ مما أسفر عن إصابة المصور الصحفي، بجراح بقنبلة غاز، في يده، شرق خانيونس، وأصيب آخرون بحالات اختناق شديدة.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
15/09/2023 18:16:49

MENAFN15092023000117011021ID1107078201

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