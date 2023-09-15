الوطني لحقوق الإنسان يثمن إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج الدراسية

عمان 15 أيلول(بترا)- ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مؤكدًا أن فئة الشباب الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية، يحظون في الأردن بالتمكين الفعلي وفرص المشاركة في الحياة العامة.

وقال المركز في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، إن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، حيث يُركّز موضوع هذا العام على تمكين الجيل القادم باعتبارهم عماد المستقبل، ولهم دور في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

وأشار المركز إلى أن إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، من شأنه الإسهام بتوجيه التعليم نحو البناء المتكامل للشخصية الإنسانية التي تؤمن بالتعددية واحترام الآراء وقبول الآخر.

ودعا إلى ضرورة التوعية والتثقيف بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخاب والأحزاب والفرص المتاحة كمرشحين وناخبين ومشاركين، بما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية، ويمكّن الجميع من المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة للوصول إلى برلمان قائم على البرامجية والتعددية السياسية.

وأكد المركز أن المنظومة التشريعية الوطنية تضمنت الثوابت والمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الأردنية، وفي مقدمتها الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب.

وقال إن الأردن خطى خطوات ثابتة بالتزامن مع مئويته الثانية عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في العام 2021 التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد اللّه الثاني، ووضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن والتأسيس لمرحلة متقدمة في الحياة السياسية.

وبين المركز أن التركيز على دور الشباب في تعزيز الديمقراطية يكون بالتمكين الفعلي وتوفير فرص المشاركة والتمثيل عبر إقرار ضمانات تشريعية، تكفل التمكين الفعلي لممارسة الحقوق المكفولة بالدستور، حيث خفّض سن الترشح إلى (25) عاماً بدلاً من (30) عاماً، مع اشتراط أن تضم القوائم الحزبية شابا أو شابة يقل عمرهم عن (35) عاماً ضمن أول خمسة مترشحين.

كما ضمن قانون الانتخاب وجود امرأة في الترتيب المتقدم في القائمة، إضافةً إلى ما تضمّنه قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 من اشتراط التمثيل التمكيني للمرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين للأحزاب.

--(بترا)

ه ع/م د/ح أ

15/09/2023 18:15:28