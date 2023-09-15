انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا

انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا
التاريخ
9/15/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الجمعة، أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، في العاصمة الكوبية هافانا، تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".
ويشارك في القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من قادة ورؤساء دول المجموعة.
ومجموعة الـ"77 والصين" هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، وتم تأسيسها في 15 حزيران عام 1964 من قبل 77 دولة، وحافظت على اسمها رغم أنها توسعت وتضم حاليا 134 دولة. وتسلمت كوبا الرئاسة الدورية للمجموعة في كانون الثاني الماضي.
وتهدف المجموعة إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/09/2023 18:02:37
MENAFN15092023000117011021ID1107078199
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