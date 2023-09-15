انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا

عمان 15 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الجمعة، أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، في العاصمة الكوبية هافانا، تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

ويشارك في القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من قادة ورؤساء دول المجموعة.

ومجموعة الـ"77 والصين" هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، وتم تأسيسها في 15 حزيران عام 1964 من قبل 77 دولة، وحافظت على اسمها رغم أنها توسعت وتضم حاليا 134 دولة. وتسلمت كوبا الرئاسة الدورية للمجموعة في كانون الثاني الماضي.

وتهدف المجموعة إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/09/2023 18:02:37