السياحة في الاتحاد الأوروبي تحقق أعلى مستوياتها في 10 سنوات

السياحة في الاتحاد الأوروبي تحقق أعلى مستوياتها في 10 سنوات
التاريخ
9/15/2023 2:30:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- قالت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الجمعة، إن السياحة في الاتحاد الأوروبي بلغت أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، بعد انتعاش قوي من تداعيات جائحة كوفيد ـ 19.
وأوضحت أن عدد الليالي التي قضاها السياح في أماكن الإقامة السياحية بالاتحاد الأوروبي بلغ 1193 مليون ليلة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفق ما نقلته وكالات أنباء.
وذكرت أن هذا الرقم الذي تم تسجيله العام الجاري أعلى أيضًا بواقع 0.9 بالمئة عما كان عليه في النصف الأول من عام 2019 قبل تفشي الجائحة.
وأشارت الهيئة إلى أن السياح من خارج الاتحاد الأوروبي كانوا هم سبب هذا الاتجاه التصاعدي، مع زيادة بنسبة 22.5 بالمئة في عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب، فيما حصل السياح الدوليون على خصم 46 بالمئة في جميع الإقامات الليلية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/09/2023 17:59:44
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