السياحة في الاتحاد الأوروبي تحقق أعلى مستوياتها في 10 سنوات

عمان 15 أيلول (بترا)- قالت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الجمعة، إن السياحة في الاتحاد الأوروبي بلغت أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، بعد انتعاش قوي من تداعيات جائحة كوفيد ـ 19.

وأوضحت أن عدد الليالي التي قضاها السياح في أماكن الإقامة السياحية بالاتحاد الأوروبي بلغ 1193 مليون ليلة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفق ما نقلته وكالات أنباء.

وذكرت أن هذا الرقم الذي تم تسجيله العام الجاري أعلى أيضًا بواقع 0.9 بالمئة عما كان عليه في النصف الأول من عام 2019 قبل تفشي الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى أن السياح من خارج الاتحاد الأوروبي كانوا هم سبب هذا الاتجاه التصاعدي، مع زيادة بنسبة 22.5 بالمئة في عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب، فيما حصل السياح الدوليون على خصم 46 بالمئة في جميع الإقامات الليلية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/09/2023 17:59:44