الدولية للهجرة: 5 آلاف قتيل ونحو 39 ألف نازح في ليبيا

الدولية للهجرة: 5 آلاف قتيل ونحو 39 ألف نازح في ليبيا
التاريخ
9/15/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".
وأضافت المنظمة في بيان لها منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "يُفترض أن أكثر من 5 آلاف شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".
ويعاني عشرات آلاف النازحين من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
15/09/2023 17:57:38
MENAFN15092023000117011021ID1107078197
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