الدولية للهجرة: 5 آلاف قتيل ونحو 39 ألف نازح في ليبيا

عمان 15 أيلول (بترا)- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏

وأضافت المنظمة في بيان لها منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "يُفترض أن أكثر من 5 آلاف شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".

ويعاني عشرات آلاف النازحين من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

15/09/2023 17:57:38