أنشطة متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في عجلون

عجلون 15 أيلول (بترا ) – نفذت المراكز الشبابية في عجلون وكفرنجة عددا من الأنشطة المتنوعة التي تعمل على إكساب مهارات وبرامج جديدة للمشاركين والمشاركات.

واختتمت في مديرية شباب محافظة عجلون في قاعة حاضنة الإبداع والابتكار في مركز الشابات دورة ريادة الأعمال والتصنيع الرقمي، حيث اشتملت محاور الدورة على التعريف بتقنيات إنشاء المشروعات الصغيرة، والتسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستعراض مفاهيم الريادة والتنافسية والابتكار في الأعمال، وكيفية بناء الفريق، وأسباب نجاح وفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونظم مركز شباب كفرنجة دورة في اللغة الإنجليزية، بمشاركة 20 شابًا من خلال تعلم اللغة والمحادثة، قدمتها المدربة غدير خطاطبة، إضافة إلى تنفيذ نشاط ترفيهي لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية وادي كفرنجة لذوي الإعاقة.

كما نفذ المركز معسكرا كشفيا نهاريا بمشاركة 20 كشافًا اشتمل على محاضرات عن ماهية الحركة الكشفية والمهارات والألعاب الكشفية وأعمال تطوعية ومسابقات قدمها القائد واصف بني نصر.

ونفذ المركز، أيضًا، ندوة بعنوان "مدينة كفرنجة بين الماضي والحاضر" بمشاركة 20 شابًا، هدفت إلى إحياء التراث، والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليه، كما اشتملت الندوة على زيارة إلى متحف كفرنجة للتراث، بالإضافة الى عقد ورشة "صياغة الأفلام"؛ قدمها المدرب صهيب الشويات.

--(بترا)

ع . ف/م د/أس

15/09/2023 17:27:03