أنشطة متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في عجلون

أنشطة متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في عجلون
التاريخ
9/15/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 15 أيلول (بترا ) – نفذت المراكز الشبابية في عجلون وكفرنجة عددا من الأنشطة المتنوعة التي تعمل على إكساب مهارات وبرامج جديدة للمشاركين والمشاركات.
واختتمت في مديرية شباب محافظة عجلون في قاعة حاضنة الإبداع والابتكار في مركز الشابات دورة ريادة الأعمال والتصنيع الرقمي، حيث اشتملت محاور الدورة على التعريف بتقنيات إنشاء المشروعات الصغيرة، والتسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستعراض مفاهيم الريادة والتنافسية والابتكار في الأعمال، وكيفية بناء الفريق، وأسباب نجاح وفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونظم مركز شباب كفرنجة دورة في اللغة الإنجليزية، بمشاركة 20 شابًا من خلال تعلم اللغة والمحادثة، قدمتها المدربة غدير خطاطبة، إضافة إلى تنفيذ نشاط ترفيهي لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية وادي كفرنجة لذوي الإعاقة.
كما نفذ المركز معسكرا كشفيا نهاريا بمشاركة 20 كشافًا اشتمل على محاضرات عن ماهية الحركة الكشفية والمهارات والألعاب الكشفية وأعمال تطوعية ومسابقات قدمها القائد واصف بني نصر.
ونفذ المركز، أيضًا، ندوة بعنوان "مدينة كفرنجة بين الماضي والحاضر" بمشاركة 20 شابًا، هدفت إلى إحياء التراث، والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليه، كما اشتملت الندوة على زيارة إلى متحف كفرنجة للتراث، بالإضافة الى عقد ورشة "صياغة الأفلام"؛ قدمها المدرب صهيب الشويات.
--(بترا)
ع . ف/م د/أس
15/09/2023 17:27:03
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