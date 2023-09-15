موسكو تحذر واشنطن من التصعيد بعد طرد دبلوماسيين أميركيين اثنين

موسكو تحذر واشنطن من التصعيد بعد طرد دبلوماسيين أميركيين اثنين
التاريخ
9/15/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 15 أيلول (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، واشنطن من التصعيد في العلاقات الثنائية، على خلفية طرد روسيا دبلوماسيين أميركيين اثنين، مؤخرا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي :"نحث على عدم اتباع المسار التصعيدي، الموظفان اللذان تم إعلانهما شخصيتين غير مرغوب فيهما ويعملان في السفارة الأميركية في روسيا كانا يمارسان أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا وهذه حقيقة واضحة".
وأعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو، في بيان صحفي، أمس الخميس، أن سلطات واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من دبلوماسييها شخصين غير مرغوب بهما، ليس معقولًا ولا أساس له وسترد عليه بالشكل المناسب.
--(بترا)
س ح/م د/أس
15/09/2023 17:23:00
MENAFN15092023000117011021ID1107078195
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