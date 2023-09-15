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موسكو تحذر واشنطن من التصعيد بعد طرد دبلوماسيين أميركيين اثنين

9/15/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 15 أيلول (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، واشنطن من التصعيد في العلاقات الثنائية، على خلفية طرد روسيا دبلوماسيين أميركيين اثنين، مؤخرا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي :"نحث على عدم اتباع المسار التصعيدي، الموظفان اللذان تم إعلانهما شخصيتين غير مرغوب فيهما ويعملان في السفارة الأميركية في روسيا كانا يمارسان أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا وهذه حقيقة واضحة".
وأعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو، في بيان صحفي، أمس الخميس، أن سلطات واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من دبلوماسييها شخصين غير مرغوب بهما، ليس معقولًا ولا أساس له وسترد عليه بالشكل المناسب.
--(بترا)
س ح/م د/أس
15/09/2023 17:23:00

MENAFN15092023000117011021ID1107078195

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