أوقاف المفرق تحتفل بتخريج طلاب المراكز الصيفية

أوقاف المفرق تحتفل بتخريج طلاب المراكز الصيفية
التاريخ
9/15/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 15 أيلول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف المفرق، بتخريج طلاب المراكز الصيفي، برعاية نائب محافظ المفرق أحمد السحيم، وحضور جمع غفير من وجهاء ونواب وأعيان وشيوخ المحافظة.
وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان إن عدد المراكز الصيفية، بلغ لهذا العام في محافظة المفرق 120 مركزا للذكور والإناث خرّجت 5620 طالبًا وطالبة؛ إذ تلقوا في العطلة الصيفية أجلّ العلوم وأرفعها من القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا إلى أن المراكز حملت عنوان (على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة).
وتطرق الحسبان إلى محاور عدة كأهمية تعلم القرآن الكريم, ودور وزارة الأوقاف الريادي المنبعث من رؤيتها ورسالتها القائمة على الوسطية والاعتدال، وجهدها الدؤوب في فتح المراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم، وأثرها على الفرد والمجتمع، إضافة إلى فتح دور القرآن الكريم الدائمة والبالغة 14 دارا والتي تعمل على مدار العام وتمنح المستوى الأول والثاني والثالث في أحكام التلاوة والتجويد.
وتناول مفتي محافظة المفرق الدكتور أحمد الخطيب أهمية تعليم القرآن الكريم، ودور أئمة المساجد في حمل هذه الرسالة السامية والأجر والثواب العظيم المترتب على تعليم القرآن الكريم وأثره الإيجابي، بتعديل سلوك الفرد والمجتمع والنجاة في الدنيا والآخرة.
--(بترا)
ه ق/م د/أس
15/09/2023 16:46:03
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