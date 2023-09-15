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أوقاف المفرق تحتفل بتخريج طلاب المراكز الصيفية

9/15/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 15 أيلول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف المفرق، بتخريج طلاب المراكز الصيفي، برعاية نائب محافظ المفرق أحمد السحيم، وحضور جمع غفير من وجهاء ونواب وأعيان وشيوخ المحافظة.
وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان إن عدد المراكز الصيفية، بلغ لهذا العام في محافظة المفرق 120 مركزا للذكور والإناث خرّجت 5620 طالبًا وطالبة؛ إذ تلقوا في العطلة الصيفية أجلّ العلوم وأرفعها من القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا إلى أن المراكز حملت عنوان (على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة).
وتطرق الحسبان إلى محاور عدة كأهمية تعلم القرآن الكريم, ودور وزارة الأوقاف الريادي المنبعث من رؤيتها ورسالتها القائمة على الوسطية والاعتدال، وجهدها الدؤوب في فتح المراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم، وأثرها على الفرد والمجتمع، إضافة إلى فتح دور القرآن الكريم الدائمة والبالغة 14 دارا والتي تعمل على مدار العام وتمنح المستوى الأول والثاني والثالث في أحكام التلاوة والتجويد.
وتناول مفتي محافظة المفرق الدكتور أحمد الخطيب أهمية تعليم القرآن الكريم، ودور أئمة المساجد في حمل هذه الرسالة السامية والأجر والثواب العظيم المترتب على تعليم القرآن الكريم وأثره الإيجابي، بتعديل سلوك الفرد والمجتمع والنجاة في الدنيا والآخرة.
--(بترا)
ه ق/م د/أس
15/09/2023 16:46:03

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