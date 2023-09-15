رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية
التاريخ
9/15/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- اختتم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، زيارته والوفد البرلماني إلى لندن، بلقاء الجالية الأردنية بحضور السفير الأردني منار الدباس.
وأكد الصفدي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تذهب دوماً نحو تحقيق رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز أينما حلوا وارتحلوا ومتابعة شؤونهم، مشيداً بعطاء أبناء الجالية الأردنية في بريطانيا؛ فهم خير سفراء لوطنهم.
وقال الصفدي، "إننا نفخر بأبناء الجالية الأردنية ودورهم في مد جسور التقارب مع الشعب البريطاني الصديق، ونعتز بجهودهم في خدمة الوطن وقضايا أمتنا، وحرصهم على إبراز الصورة الإيجابية والمشرقة عن الوطن".
واستمع رئيس مجلس النواب لأهم مطالب وتطلعات أبناء الجالية، مشدداً على أنها محط الاهتمام والمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة وعبر سفارتنا في لندن.
وكان الصفدي أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين بريطانيين على هامش زيارته بدعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، وذلك على رأس وفد ضم النواب: خالد أبو حسان وغازي الذنيبات ودينا البشير وهايل عياش.
--(بترا)
م ب/م د/أس
15/09/2023 16:05:04
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