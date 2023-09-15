رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

عمان 15 أيلول (بترا)- اختتم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، زيارته والوفد البرلماني إلى لندن، بلقاء الجالية الأردنية بحضور السفير الأردني منار الدباس.

وأكد الصفدي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تذهب دوماً نحو تحقيق رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز أينما حلوا وارتحلوا ومتابعة شؤونهم، مشيداً بعطاء أبناء الجالية الأردنية في بريطانيا؛ فهم خير سفراء لوطنهم.

وقال الصفدي، "إننا نفخر بأبناء الجالية الأردنية ودورهم في مد جسور التقارب مع الشعب البريطاني الصديق، ونعتز بجهودهم في خدمة الوطن وقضايا أمتنا، وحرصهم على إبراز الصورة الإيجابية والمشرقة عن الوطن".

واستمع رئيس مجلس النواب لأهم مطالب وتطلعات أبناء الجالية، مشدداً على أنها محط الاهتمام والمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة وعبر سفارتنا في لندن.

وكان الصفدي أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين بريطانيين على هامش زيارته بدعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، وذلك على رأس وفد ضم النواب: خالد أبو حسان وغازي الذنيبات ودينا البشير وهايل عياش.

--(بترا)

م ب/م د/أس

15/09/2023 16:05:04