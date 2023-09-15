رواية أردنية تتأهل للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

الدوحة 15 أيلول (بترا)- تأهلت الرواية الأردنية "البحث عن ملك السرطان" للروائي نزار عيسى، ضمن أفضل 9 أعمال في فئة روايات الفتيان غير المنشورة لجائزة (كتارا)، والتي ضمت روائيين من 7 دول عربية من ضمنها الأردن، وفق ما أعلنت المؤسسة القطرية العامة للحي الثقافي (كتارا)، اليوم الجمعة.

وتضم فئات الجائزة: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة؛ إذ تأهلت 9 مشاركات عن الفئات الأربع، بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، للفوز بالجائزة.

وكانت المؤسسة القطرية العامة للحي الثقافي (كتارا)، قد أعلنت، في نيسان الماضي، عن إجراء تعديلات على طريقة إعلان الفائزين بجائزة (كتارا) للرواية العربية، بحيث يسبق إعلان الجائزة نشر قائمتين بأفضل الروايات المُرشحة للفوز خلال كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل من فئة الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وتنشر في شهر حزيران، والثانية قائمة الـ9 إصدارات بأسماء مؤلفيها، لكل فئة من فئات الجائزة، وتنشر في شهر أيلول الحالي، قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن الفائزين بجائزة (كتارا) للرواية العربية التي تُقام سنويًا في الأسبوع العالمي للرواية خلال الفترة من 13 إلى 20 تشرين الأول من كل عام.

يشار إلى أن عدد المشاركات في جائزة (كتارا) للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة.

--(بترا)

م د/أس

15/09/2023 16:03:21