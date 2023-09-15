حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا

حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا
التاريخ
9/15/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 15 أيلول (بترا)- نظمت جمعية رؤى نسائية والشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، مساء أمس، جلسة حوارية عن الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية، وذلك في مقر الجمعية بالرمثا.
واستعرض رئيس الشبكة لحقوق الإنسان والشعوب ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني المهندس عزام الصمادي، التحديات التي تواجه القوى العاملة الأردنية، وأهمها البطالة والأجور والتأمينات الاجتماعية.
ودعا الصمادي إلى ضرورة تنظيم سوق العمل الأردني، مطالبا بضرورة تشجيع الاستثمار من أجل توفير فرص العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة.
--(بترا)
ب.و/م د/أس
15/09/2023 16:00:03
MENAFN15092023000117011021ID1107078190
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