حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا

الرمثا 15 أيلول (بترا)- نظمت جمعية رؤى نسائية والشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، مساء أمس، جلسة حوارية عن الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية، وذلك في مقر الجمعية بالرمثا.

واستعرض رئيس الشبكة لحقوق الإنسان والشعوب ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني المهندس عزام الصمادي، التحديات التي تواجه القوى العاملة الأردنية، وأهمها البطالة والأجور والتأمينات الاجتماعية.

ودعا الصمادي إلى ضرورة تنظيم سوق العمل الأردني، مطالبا بضرورة تشجيع الاستثمار من أجل توفير فرص العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة.

--(بترا)

ب.و/م د/أس

15/09/2023 16:00:03