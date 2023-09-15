محاضرة وأمسية موسيقية لعازفة البيانو الإيطالية أنغريد كاربوني



عمان 15 أيلول (بترا)- قدمت عازفة البيانو الإيطالية "أنغريد كاربوني"، محاضرة رافقها عزف موسيقي على البيانو بعنوان "رحلة موسيقية عبر المتوسط"، مساء أمس الخميس، على مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان، بتنظيم من السفارة الإيطالية في الأردن، بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى.

وقال السفير الإيطالي لوتشيانو بيتسوتي، قبل بدء الفعالية، إن "الموسيقى هي جزء مهم من الثقافة الإيطالية، ونحن سعداء جدًا بأن سنحت لنا الفرصة لاستضافة عازفة إيطالية موهوبة هنا في عمان"، لافتا إلى أن هذه الأمسية، تعد مؤشرا على الاهتمام الكبير الذي تثيره الأنشطة الثقافية الإيطالية في الأردن، وتسهم بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين إيطاليا والأردن.

وتناولت "كاربوني" في الأمسية، أسلوبية ثلاثة موسيقيين عالميين وهم الإيطالي "روجيرو ليون كابالو" والألماني "فرانز ليزست" والألماني البريطاني "جورج فردريك هاندل"، مستعرضة أسلوبية كل واحد منهم في تأليف مقطوعاته الموسيقية، كما قدمت منها معزوفات كنماذج على إبداعاتهم.

وتناولت أسلوبية "الموسيقار "كابالو"، الذي مزج بين الموسيقى الأسبانية والعربية وروح الأندلس، مشيرة إلى أنه عاش فترة زمنية طويلة في إسبانيا كما قضى بعض الوقت في مصر، مثلما تناولت الموسيقار الألماني" ليزست" الذي استلهم مقطوعات له من غناء وتغريدات الطيور ومحاورته لهم حينما كان يجول في إحدى الغابات، وتناولت كذلك الموسيقى المستلهمة من صوت الماء، مقدمة معزوفات عن كل نموذج.

يشار إلى أن العازفة الإيطالية "كاربوني"، كانت شاركت موهبتها وخبرتها من خلال تقديم دروس فردية للعديد من طلاب البيانو في المعهد الوطني للموسيقى قبل الفعالية بأيام.

--(بترا)

م ت/أس

15/09/2023 15:33:01