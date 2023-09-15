محاضرة وأمسية موسيقية لعازفة البيانو الإيطالية أنغريد كاربوني

محاضرة وأمسية موسيقية لعازفة البيانو الإيطالية أنغريد كاربوني
التاريخ
9/15/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- قدمت عازفة البيانو الإيطالية "أنغريد كاربوني"، محاضرة رافقها عزف موسيقي على البيانو بعنوان "رحلة موسيقية عبر المتوسط"، مساء أمس الخميس، على مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان، بتنظيم من السفارة الإيطالية في الأردن، بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى.
وقال السفير الإيطالي لوتشيانو بيتسوتي، قبل بدء الفعالية، إن "الموسيقى هي جزء مهم من الثقافة الإيطالية، ونحن سعداء جدًا بأن سنحت لنا الفرصة لاستضافة عازفة إيطالية موهوبة هنا في عمان"، لافتا إلى أن هذه الأمسية، تعد مؤشرا على الاهتمام الكبير الذي تثيره الأنشطة الثقافية الإيطالية في الأردن، وتسهم بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين إيطاليا والأردن.
وتناولت "كاربوني" في الأمسية، أسلوبية ثلاثة موسيقيين عالميين وهم الإيطالي "روجيرو ليون كابالو" والألماني "فرانز ليزست" والألماني البريطاني "جورج فردريك هاندل"، مستعرضة أسلوبية كل واحد منهم في تأليف مقطوعاته الموسيقية، كما قدمت منها معزوفات كنماذج على إبداعاتهم.
وتناولت أسلوبية "الموسيقار "كابالو"، الذي مزج بين الموسيقى الأسبانية والعربية وروح الأندلس، مشيرة إلى أنه عاش فترة زمنية طويلة في إسبانيا كما قضى بعض الوقت في مصر، مثلما تناولت الموسيقار الألماني" ليزست" الذي استلهم مقطوعات له من غناء وتغريدات الطيور ومحاورته لهم حينما كان يجول في إحدى الغابات، وتناولت كذلك الموسيقى المستلهمة من صوت الماء، مقدمة معزوفات عن كل نموذج.
يشار إلى أن العازفة الإيطالية "كاربوني"، كانت شاركت موهبتها وخبرتها من خلال تقديم دروس فردية للعديد من طلاب البيانو في المعهد الوطني للموسيقى قبل الفعالية بأيام.
--(بترا)
م ت/أس
15/09/2023 15:33:01
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