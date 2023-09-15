تركيا: رصد 9 إصابات بمتحور كورونا إيريس

تركيا: رصد 9 إصابات بمتحور كورونا إيريس
التاريخ
9/15/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، عن رصد 9 حالات إصابة بمتحور "إيريس" من فيروس كورونا في بلاده.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن قوجة، اليوم الجمعة، إن الأشخاص التسعة يقيمون في ولاية واحدة وأصيبوا بالعدوى نتيجة مخالطتهم أشخاصا من خارج البلاد.
وأكد أن هذا الأمر "لا يستدعي القلق"، وأضاف "سنواصل تدابيرنا الراهنة وحياتنا اليومية".
ولفت إلى أنه كان من المتوقع ظهور هذا المتحور في تركيا أيضا، في ظل انتشاره في دول أخرى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
15/09/2023 14:16:10
MENAFN15092023000117011021ID1107078185
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