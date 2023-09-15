تركيا: رصد 9 إصابات بمتحور كورونا إيريس

عمان 15 أيلول (بترا)- أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، عن رصد 9 حالات إصابة بمتحور "إيريس" من فيروس كورونا في بلاده.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن قوجة، اليوم الجمعة، إن الأشخاص التسعة يقيمون في ولاية واحدة وأصيبوا بالعدوى نتيجة مخالطتهم أشخاصا من خارج البلاد.

وأكد أن هذا الأمر "لا يستدعي القلق"، وأضاف "سنواصل تدابيرنا الراهنة وحياتنا اليومية".

ولفت إلى أنه كان من المتوقع ظهور هذا المتحور في تركيا أيضا، في ظل انتشاره في دول أخرى.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

15/09/2023 14:16:10