Friday, 15 September 2023 11:05 GMT

تركيا: رصد 9 إصابات بمتحور كورونا إيريس

9/15/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 أيلول (بترا)- أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، عن رصد 9 حالات إصابة بمتحور "إيريس" من فيروس كورونا في بلاده.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن قوجة، اليوم الجمعة، إن الأشخاص التسعة يقيمون في ولاية واحدة وأصيبوا بالعدوى نتيجة مخالطتهم أشخاصا من خارج البلاد.
وأكد أن هذا الأمر "لا يستدعي القلق"، وأضاف "سنواصل تدابيرنا الراهنة وحياتنا اليومية".
ولفت إلى أنه كان من المتوقع ظهور هذا المتحور في تركيا أيضا، في ظل انتشاره في دول أخرى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
15/09/2023 14:16:10

MENAFN15092023000117011021ID1107078185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث