بريطانيا: ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم الشهر الماضي
التاريخ
9/15/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 15 أيلول (بترا)- ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم للسنوات المقبلة في بريطانيا بنسبة طفيفة خلال آب الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها، خلال ثلاثة أشهر، وفق لمسح أجراه بنك إنجلترا المركزي.
وقال البنك المركزي اليوم الجمعة، إن توقعات المستهلكين للتضخم في العام المقبل، ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 6ر3 بالمئة من 5ر3 بالمائة في أيار الماضي.
وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 8ر6 بالمئة في تموز الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهرا ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
15/09/2023 13:24:48
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