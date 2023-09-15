بريطانيا: ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم الشهر الماضي

لندن 15 أيلول (بترا)- ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم للسنوات المقبلة في بريطانيا بنسبة طفيفة خلال آب الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها، خلال ثلاثة أشهر، وفق لمسح أجراه بنك إنجلترا المركزي.

وقال البنك المركزي اليوم الجمعة، إن توقعات المستهلكين للتضخم في العام المقبل، ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 6ر3 بالمئة من 5ر3 بالمائة في أيار الماضي.

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 8ر6 بالمئة في تموز الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهرا ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

15/09/2023 13:24:48