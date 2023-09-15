Friday, 15 September 2023 11:05 GMT

واشنطن توافق على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية لمصر

9/15/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلن مسؤول أميركي، ليل الخميس، أنّ الولايات المتّحدة وافقت على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية المخصّصة لمصر، بحسب واشنطن بوست.
وتبلغ قيمة هذه المساعدة 1.215 مليار دولار، في ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على هذه الحزمة من المساعدات.
وأضاف طالباً عدم نشر اسمه أنّ "هذا القرار يعكس مساهمة مصر النوعية في أولويات الأمن القومي الأميركي". وأوضح أنّ مصر تؤدّي "دوراً حاسماً في الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً وفي جارتيها السودان وليبيا عموماً".
--(بترا)
ب خ/م د/أس
15/09/2023 13:17:39

MENAFN15092023000117011021ID1107078183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث