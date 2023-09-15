واشنطن توافق على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية لمصر

واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلن مسؤول أميركي، ليل الخميس، أنّ الولايات المتّحدة وافقت على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية المخصّصة لمصر، بحسب واشنطن بوست.

وتبلغ قيمة هذه المساعدة 1.215 مليار دولار، في ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على هذه الحزمة من المساعدات.

وأضاف طالباً عدم نشر اسمه أنّ "هذا القرار يعكس مساهمة مصر النوعية في أولويات الأمن القومي الأميركي". وأوضح أنّ مصر تؤدّي "دوراً حاسماً في الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً وفي جارتيها السودان وليبيا عموماً".

--(بترا)

ب خ/م د/أس

15/09/2023 13:17:39