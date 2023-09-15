واشنطن توافق على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية لمصر

واشنطن توافق على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية لمصر
التاريخ
9/15/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلن مسؤول أميركي، ليل الخميس، أنّ الولايات المتّحدة وافقت على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية المخصّصة لمصر، بحسب واشنطن بوست.
وتبلغ قيمة هذه المساعدة 1.215 مليار دولار، في ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على هذه الحزمة من المساعدات.
وأضاف طالباً عدم نشر اسمه أنّ "هذا القرار يعكس مساهمة مصر النوعية في أولويات الأمن القومي الأميركي". وأوضح أنّ مصر تؤدّي "دوراً حاسماً في الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً وفي جارتيها السودان وليبيا عموماً".
--(بترا)
ب خ/م د/أس
15/09/2023 13:17:39
MENAFN15092023000117011021ID1107078183
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