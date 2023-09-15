انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار

انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار
التاريخ
9/15/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 15 أيلول (بترا)– عاود الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار ليصل عند 242ر1 دولار، لكنه ارتفع بشكل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل عند 164ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/أس
15/09/2023 13:06:16
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