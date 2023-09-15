انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار

لندن 15 أيلول (بترا)– عاود الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة. ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار ليصل عند 242ر1 دولار، لكنه ارتفع بشكل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل عند 164ر1 يورو. --(بترا) ر ش/أس 15/09/2023 13:06:16

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