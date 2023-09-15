الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا
التاريخ
9/15/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا"، لافتا إلى أن "إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة صعب لانقطاع الطرق".
وأشار إلى الحاجة إلى معدات للبحث عن الجثث تحت الأنقاض في ليبيا، إلى جانب أن "الاحتياجات الملحة في ليبيا هي المأوى والغذاء والرعاية الطبية".
وشدد على أن "الفيضانات في ليبيا كارثة وخيمة سببها تغير المناخ"، فيما أعرب الصليب الأحمر عن أمله بوجود أشخاص لا يزالون على قيد الحياة في ليبيا، حيث صرح بأنه "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" إثر السيول التي ضربت مدينة درنة، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، اليوم الجمعة.
إلى ذلك، تواصل فرق الإنقاذ والمسعفون والمتطوعون العمل، بحثا عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي، والناجمة عن العاصفة "دانيال".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
15/09/2023 13:04:24
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