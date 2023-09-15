الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا

عمان 15 أيلول (بترا)- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا"، لافتا إلى أن "إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة صعب لانقطاع الطرق".

وأشار إلى الحاجة إلى معدات للبحث عن الجثث تحت الأنقاض في ليبيا، إلى جانب أن "الاحتياجات الملحة في ليبيا هي المأوى والغذاء والرعاية الطبية".

وشدد على أن "الفيضانات في ليبيا كارثة وخيمة سببها تغير المناخ"، فيما أعرب الصليب الأحمر عن أمله بوجود أشخاص لا يزالون على قيد الحياة في ليبيا، حيث صرح بأنه "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" إثر السيول التي ضربت مدينة درنة، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، اليوم الجمعة.

إلى ذلك، تواصل فرق الإنقاذ والمسعفون والمتطوعون العمل، بحثا عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي، والناجمة عن العاصفة "دانيال".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

15/09/2023 13:04:24