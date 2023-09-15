مؤشر توبكس الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما

عمان 15 أيلول (بترا)- أنهى مؤشر توبكس الياباني تعاملات جلسة اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما، مدعوما بالمكاسب المسجلة في وول ستريت.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر توبكس بنحو 0.9 بالمئة عند 2428 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ تموز 1990، أما على مدار الأسبوع، فارتفع المؤشر بنسبة 2.8 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

أما مؤشر نيكي فارتفع 1.1 بالمئة إلى 33533 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ مطلع تموز الماضي، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.8 بالمئة.

وقاد قطاع المرافق المكاسب بارتفاع 3.37 بالمئة، فيما تراجع القطاع المصرفي 1.19 بالمئة.

وقفز سهم آرم للرقائق بنحو 25 بالمئة في أول يوم تداول له في بورصة وول ستريت، مما عزز أداء أسهم بنك سوفت المساهمة بها بنحو 5 بالمئة خلال التداولات اليابانية قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2 بالمئة في نهاية الجلسة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/09/2023 12:01:01