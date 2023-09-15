مؤشر توبكس الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما

مؤشر توبكس الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما
التاريخ
9/15/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- أنهى مؤشر توبكس الياباني تعاملات جلسة اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما، مدعوما بالمكاسب المسجلة في وول ستريت.
وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر توبكس بنحو 0.9 بالمئة عند 2428 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ تموز 1990، أما على مدار الأسبوع، فارتفع المؤشر بنسبة 2.8 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
أما مؤشر نيكي فارتفع 1.1 بالمئة إلى 33533 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ مطلع تموز الماضي، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.8 بالمئة.
وقاد قطاع المرافق المكاسب بارتفاع 3.37 بالمئة، فيما تراجع القطاع المصرفي 1.19 بالمئة.
وقفز سهم آرم للرقائق بنحو 25 بالمئة في أول يوم تداول له في بورصة وول ستريت، مما عزز أداء أسهم بنك سوفت المساهمة بها بنحو 5 بالمئة خلال التداولات اليابانية قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2 بالمئة في نهاية الجلسة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/09/2023 12:01:01
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