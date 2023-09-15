أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

عمان 15 أيلول (بترا)- واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من زيادة التوقعات بانتعاش الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.82 بالمئة إلى 90.90 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.76 بالمئة إلى 94.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الخميس، كانت أسعار النفط قد لامست مستوى 94 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني 2022 .

رصد/ي أ/م د/أس

15/09/2023 11:44:32