أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا
التاريخ
9/15/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من زيادة التوقعات بانتعاش الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.82 بالمئة إلى 90.90 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.76 بالمئة إلى 94.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس الخميس، كانت أسعار النفط قد لامست مستوى 94 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني 2022 .
رصد/ي أ/م د/أس
15/09/2023 11:44:32
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