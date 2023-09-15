فنانة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها فى إعصار ليبيا



ونشرت مها المصرى عبر صفحتها الشخصية فى "فيس بوك" صورة لابن شقيقتها وأولاده وكتبت: ابن أختى وزوجته وأولاده مفقودين فى درنة سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة يلى بيعرف أى شى عنهن يبعتلنا..

اسمه فتح الله منصف بن طاهر ..يارب يرجعوا بخير وسلامة".

مها المصرى هى شقيقة الفنانة سلمى المصرى والتى بدأت معها مسيرتها الفنية من خلال برامج الأطفال فى التلفزيون السوري، كانت بدايتها السينمائية من خلال فيلم (اليازرلي) عام 1974، بينما كان أول اعمالها فى الدراما التلفزيونية فى مسلسل (فوزية) عام 1977، لتتوالى اعمالها من بعد ذلك والتى من أبرزها (الكواسر، الفصول الأربعة، صبايا).















