فنانة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها فى إعصار ليبيا

فنانة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها فى إعصار ليبيا
التاريخ
9/15/2023 2:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الفنانة السورية مها المصري، فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما، جراء إعصار "دانيال" الذى ضرب ليبيا منذ أيام.
ونشرت مها المصرى عبر صفحتها الشخصية فى "فيس بوك" صورة لابن شقيقتها وأولاده وكتبت: ابن أختى وزوجته وأولاده مفقودين فى درنة سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة يلى بيعرف أى شى عنهن يبعتلنا..
اسمه فتح الله منصف بن طاهر ..يارب يرجعوا بخير وسلامة".
مها المصرى هى شقيقة الفنانة سلمى المصرى والتى بدأت معها مسيرتها الفنية من خلال برامج الأطفال فى التلفزيون السوري، كانت بدايتها السينمائية من خلال فيلم (اليازرلي) عام 1974، بينما كان أول اعمالها فى الدراما التلفزيونية فى مسلسل (فوزية) عام 1977، لتتوالى اعمالها من بعد ذلك والتى من أبرزها (الكواسر، الفصول الأربعة، صبايا).
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