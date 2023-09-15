العوضى عن جابر الكوماندا وسبب الكلام بسرعة: كان همى اللهجة الصعيدية تبقى بجد

وأضاف: "كان همى إن اللهجة الصعيدية تكون بجد، وقعدت مع حد أشبه بالمعسكر علشان أعرف الطريقة إزاى، وما يبقاش مجرد كلام فى التليفزيون".

وتطرق الفنان

أحمد العوضى

خلال ندوة تكريمه بمقر "اليوم السابع" إلى أحدث أعماله فيلم "الإسكندرانى"، الذى يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف فى عمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف أحمد العوضى: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثها مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".