Friday, 15 September 2023 11:04 GMT

يسرا تدعو للفنان أشرف مصيلحى بالشفاء: من أطيب الناس اللى قابلتهم

9/15/2023 2:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) دعت النجمة يسرا، للفنان أشرف مصيلحى ، بالشفاء بعد الأزمة الصحية التى يمر بها الآن، وذلك عبر منشور لها على "إنستجرام".

وكتبت يسرا: "ربنا يشفى صديقى العزيز اللى من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكا جمهورك.. أشرف مصيلحى".



وكانت قد دعت المخرجة منال الصيفى، لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية.وكتبت عدد من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

وفى شهر يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية ايمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس".


MENAFN15092023000132011024ID1107078167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث