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محمد مهران يتلقى عزاء والده وأشرف زكى أول الحاضرين

9/15/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) يتلقى حاليا الفنان محمد مهران عزاء والده بمسجد سيدي أبو السعود بجوار حي مصر القديمة، وحرص على الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، كما حضر الفنان مراد فكري .










وشيعت جنازة والد الفنان محمد مهران، عقب صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعدما أعلن الفنان الشاب وفاة والده عبر حسابه على موقع فيس بوك، وحضر الجنازة أهالى وأقارب الراحل، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء الفنان محمد مهران.
وعلى صعيد آخر، كان الفنان محمد مهران قد قال إنه حين تم التواصل معه بخصوص تقديم 3 مشاهد يشارك فيها مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وافق على الفور بدون تفكير، لأنه لو عُرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام "الزعيم" لن يرفض وسيوافق من شدة حبه للفنان الكبير، لافتًا إلى أن مسرحية "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال، كانت سببًا في تخريج العديد من نجوم الفن.



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