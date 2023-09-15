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خالد يوسف: سعيد بتقديم أحمد العوضي لأول مرة في السينما وسيكون بطلا مهما فى تاريخها

9/15/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم الإسكندراني ، بمدينة الإنتاج الإعلامي وذلك بحضور أبطال الفيلم ، حيث حضر كل من المخرج خالد يوسف ، والنجم أحمد العوضي ، النجمة زينة ، النجم حسين فهمي ، الفنان بيومي فؤاد ، الفنان محمد رضوان ، الفنانة رحاب الجمل ، والفنان محمود حافظ ، والفنان محمد صلاح آدم .









وقال المخرج خالد يوسف فى حديثه: أحمد العوضي فاجأني بأدائه في الدور ، فقد قدم مستوى عاليا جداً من التمثيل ، فنحن اليوم في اليوم الثالث من تصوير الفيلم وحقيقي فوجئت به ، خاصة أن هذا الفيلم هو البطولة السينمائية الأولى
للعوضي ، وأنا أتوقع أنه سيكون بطلا مهما جداً في تاريخ السينما المصرية ، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه
منذ وقت سره الباتع ولكنه كان مشغولا حينها بمسلسله ، فكان لي الشرف أن أقدمه لأول مرة في السينما .



من جانبه قال النجم حسين فهمي : "أنا من تلامذة يوسف شاهين ، وأنا وخالد لدينا
تقارب كبير جدا فنياً وذهنياً وعندما يطلبني
خالد في عمل أثق أنه سيقدمني بشكل مختلف كما حدث في سره الباتع ، وسيحدث في فيلم الإسكندراني أيضا ، فبالرغم أنني كنت معترضا على الدور ولكن أستطاع خالد أن يقنعني به" .



وقالت النجمة زينة : "عملت من قبل في عمل من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وهو عفاريت السيالة وكنت مستمتعة لذا كان من أهم أسبابي قبولي لهذا الفيلم هو كاتبنا الكبير ،بالإضافة لاسم الاستاذ خالد يوسف الذي يعتبر هذا الفيلم ثاني تجربة تجمعني به ، وأنا في مشواري الفني أقدم أفلاما تجارية وكوميدية ولكن أحب أن أقدم كل فترة عمل يثبت اسمي كممثلة وفيلم الإسكندراني من هذه الأعمال" .



ومن جانبه قال النجم أحمد العوضي : "سعيد انني أقدم تجربة لأسامة أنور عكاشة وتكون أول تجربة سينمائية لي ، ومن إخراج المخرج خالد يوسف وفي حضرة نجوم كبار ، فأتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم وأكون عند حسن ظنكم" .



وقال الفنان بيومي فؤاد : "أقدم شخصية علي الإسكندراني وهو
تاجر سمك كبير ورجل من رجال اسكندرية وهو رجل خير ، وعندما قرأت
الدور رأيته يشبه زينهم السماحي" ، وأكد محمود حافظ أن هذا الفيلم بالنسبة له محطة مهمة مع الكاتب الكبير اسامة أنور عكاشة وخالد يوسف، وتمنى أن يكون عند
حسن ظن الجمهور .











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