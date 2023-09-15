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كيف ساهمت كوكب الشرق أم كلثوم في دعم البلاد خلال حرب أكتوبر؟

9/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) "السيدة الفاضلة فنانة الشعب / أم كلثوم ابراهيم ..تحية طيبة وبعد.. فقد وصلتني رسالتك التى تعبر عن نبل مشاعرك وصادق وطنيتك..وروحك التى عبرت عن مثالية عالية بتبرعك للمجهود الحربي لتدعيم القوات المسلحة التي تخوض معركة من أشرف معاركها في الدفاع عن حقنا المغتصب في ارضنا العربية العزيزة وسنمضي فيها مزودين بالإيمان الذى يملأ قلوبنا حتى يكلل الله نضالنا بالنصر لنبني صرح أمتنا شامخا على أسس قوية من الإيمان ودعائم ثابتة من العلم. الله يوفقنا.... ويسدد خطانا". خطاب أرسله الرئيس السادات للسيدة أم كلثوم في 11 نوفمبر 1973 ولا يزال موجودًا في متحفها بالمنيل شاهدًا على الدعم الذي قدمته كوكب الشرق لبلادها خلال فترة الحرب.

وبينما ننتظر الذكرى الخمسين
لنصر حرب أكتوبر المجيد، خلال أيام قليلة، نتذكر كيف تضافر الشعب بكافة أطيافه فتمكننا من إحراز النصر.
وكان للفنانين دور كبير في ضرب خير مثل لأبناء الشعب في مساندة الوطن. ولم تضرب كوكب الشرق أم كلثوم هذا المثل فقط وقت نصر أكتوبر وإنما بدأ دورها مبكرًا جدًا.


الرئيس الراحل أنور السادات يصافح الراحلة أم كلثوم

كانت السيدة أم كلثوم تحمل، ككل مصري، هم الوطن ووجعه منذ يونيو 1967 وقالت في أحد التصريحات بأن النوم خاصمها منذ النكسة ولم يعد لها هم بالليل والنهار إلا تفرغها لدموعها، وكانت تتوجه إلى الله فى صلاتها، وتتضرع له أن يمدنا ببصيص من الأمل فى إنقاذ مصر.


أم كلثوم مع مجموعة من الضباط


ويقال إن كوكب الشرق كانت تعتزل الناس وتجلس فى "بدروم" فيلتها بالزمالك، منذ هزيمة 5 يونيو، وقال الكاتب سعد الدين وهبة فى شهادته ضمن شهادات أخرى ذكرها كتاب "أم كلثوم وحكام مصر" للكاتب سعيد الشحات، إن ابن شقيقتها المهندس محمد الدسوقى تحدث عن أحوالها فى الفترة التي سبقت حرب أكتوبر، قائلا: "كانت صدمتها أكبر..غرقت فى الحزن، حبست نفسها فى حجرة بدروم الفيلا، أطفأت النور، وربطت رأسها بمنديل لعله يخفف الآلام وبعد فترة خرجت من البدروم وسمعتها تقول: "لازم نلم البلاد العربية حوالين مصر".


أم كلثوم

ولم تكتف كوكب الشرق بالدعاء لمصر أو استسلمت للحزن بل أطلقت حملة "الفن من أجل المجهود الحربي"، وقدمت العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها وكانت تجمع هذه الأموال وتخصصها لتسليح الجيش، ويقال إنها أحيت حفلا بالإسكندرية ووصل إيراداته إلى 100 ألف جنيه، كما أحيت حفلا بدمنهور وكان إيراده 39 ألف جنيه، كما أحيت حفلات في باريس، وقيل إنها جمعت 3 ملايين دولار الذى كان يعتبر مبلغا كبيراً في ذلك الوقت.


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