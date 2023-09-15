أشياء لا يفضل تخزينها في الطابق السفلي من البيت.. منها الملابس والأطعمة

أشياء لا يفضل تخزينها في الطابق السفلي من البيت.. منها الملابس والأطعمة
التاريخ
9/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) ربما يسعد البعض بسبب امتلاك منزل به طابق سفلي يساعده في التخزين في حالة إذا افتقد المساحات الداخلية بالغرف، فيقوم باستخدام الطابق السفلي من
المنزل
للتخزين، للتخلص من الفوضى والعشوائية بداخل الغرف، لكن
ليس بالضرورة أن يكون الطابق السفلي طوق نجاة، فقد يكون سببا في تعفن بعض
الأشياء، ووفقًا لما جاء في موقع better homes يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أشياء لا يجب تخزينها في الدورالطابق السفلي فقد يؤدي إلى تلفها بطريقة سريعة.
تخزين الملابس والمفارش الأغذية القابلة للتلف:
من الممكن أن يكون الطابق السفلي أكثر عرضه لتجمع الحشرات والقوارض، لذا لا يفضل أن يتم وضع الأطعمة به بسبب سرعة التلف بسبب الطقس واختلاف درجات الحرارة، بالإضافة إلى القوارض تشم رائحة الطعام مستلزمات الحيوانات الأليفة:
وتبدأ بالبحث عنه، في العبوات البلاستيكية أو الورقية، لذا من الأفضل أن يتم تخزين الخضروات والأطعمة في المطبخ.
مستلزمات الحيوانات الأليفة لا تقل أهمية عن الأقمشة الهشة:
الأكلات
والأطعمة الخاصة بالإنسان، لذا لا يفضل تخزين أغذية الكلاب أو القطط أو أي نوع آخر من أغذية الحيوانات الأليفة في الطابق السفلي بسبب تواجد الآفات
وزيادة نسبة الرطوبة.
لا يفضل الاحتفاظ بملابس الأطفال أو الحيوانات المحنطة أو فساتين الزفاف أو القطع المصنوعة من الفراء والجلد في الطابق السفلي لأنها معرضة بشدة للعفن الفطري بسب الرطوبة التغيرات المناخية، يمكن أن تصبح المفروشات:
تربة جيدة لتكاثر الحيوانات.
الألعاب:
يفضل اختيار أنواع القما ولا يفضل وضع أي مجموعة من أنواع
المفارش
غير الضرورية في الطابق السفلي فالوسائد والبطانيات والملاءات إذا تعرضت لمستويات رطوبة مرتفعة فمن الممكن أن تصاب أيضًا بالتعفن، ولكن حاول ان تضع المفارش في الطابق العلوى مع خزانة الكتان حتى لو لم تكن مستخدمة بشكل يومي، ويمكن
أن تخص الضيوف.
تجنب تخزين الألعاب
المصنوعة من القماش في الطابق السفلي فهي تتعرض للتلف حتي لو كانت مصنوعة من المعدن
فقد تتسبب في حدوث صدأ، بالإضافة إلى تراكم الألعاب البلاسيتك مع تغيرات الطقس
يؤدي إلى التعفن ايضًا.
مستلزمات الحيوانات الأليفة
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