أشياء لا يفضل تخزينها في الطابق السفلي من البيت.. منها الملابس والأطعمة

من الممكن أن يكون الطابق السفلي أكثر عرضه لتجمع الحشرات والقوارض، لذا لا يفضل أن يتم وضع الأطعمة به بسبب سرعة التلف بسبب الطقس واختلاف درجات الحرارة، بالإضافة إلى القوارض تشم رائحة الطعام

وتبدأ بالبحث عنه، في العبوات البلاستيكية أو الورقية، لذا من الأفضل أن يتم تخزين الخضروات والأطعمة في المطبخ.

مستلزمات الحيوانات الأليفة لا تقل أهمية عن

الأكلات

والأطعمة الخاصة بالإنسان، لذا لا يفضل تخزين أغذية الكلاب أو القطط أو أي نوع آخر من أغذية الحيوانات الأليفة في الطابق السفلي بسبب تواجد الآفات

وزيادة نسبة الرطوبة.

لا يفضل الاحتفاظ بملابس الأطفال أو الحيوانات المحنطة أو فساتين الزفاف أو القطع المصنوعة من الفراء والجلد في الطابق السفلي لأنها معرضة بشدة للعفن الفطري بسب الرطوبة التغيرات المناخية، يمكن أن تصبح

تربة جيدة لتكاثر الحيوانات.



يفضل اختيار أنواع القما ولا يفضل وضع أي مجموعة من أنواع

المفارش

غير الضرورية في الطابق السفلي فالوسائد والبطانيات والملاءات إذا تعرضت لمستويات رطوبة مرتفعة فمن الممكن أن تصاب أيضًا بالتعفن، ولكن حاول ان تضع المفارش في الطابق العلوى مع خزانة الكتان حتى لو لم تكن مستخدمة بشكل يومي، ويمكن

أن تخص الضيوف.

تجنب تخزين الألعاب

المصنوعة من القماش في الطابق السفلي فهي تتعرض للتلف حتي لو كانت مصنوعة من المعدن

فقد تتسبب في حدوث صدأ، بالإضافة إلى تراكم الألعاب البلاسيتك مع تغيرات الطقس

يؤدي إلى التعفن ايضًا.







