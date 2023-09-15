الخريف على الأبواب.. كيف تختار عطر مناسب لهذه الشهور؟

الخريف على الأبواب.. كيف تختار عطر مناسب لهذه الشهور؟
التاريخ
9/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) اختيار عطر مناسب لكل توقيت من السنة، وخاصة في فصل الخريف، يعتبر أمرًا مهمًا لعدة أسباب. ففي فصل الخريف، تتغير الأجواء وتنخفض درجات الحرارة، وينتشر الجو الرومانسي والدافئ. لذا، يمكن للعطر الذي تختاره أن يكمل الأجواء الخريفية ويعزز تجربتك الشخصية.
وعند اختيار عطر في فصل الخريف، هنا بعض النصائح التي يُوصى بها وما يجب الانتباه إليه وفقًا لموقع "Stylecraze":
عطور
اهتم بالمكونات الدافئة:
في فصل الخريف، يُفضل اختيار العطور التي تحتوي على مكونات دافئة وغنية مثل العود والفانيليا والتوابل. هذه المكونات تتناغم مع جو الخريف وتضيف لمسة دافئة ومريحة.
ابحث عن العطور ذات الطابع الرومانسي:
الخريف يعتبر فصلًا رومانسيًا وغنائيًا، لذا قد تفكر في اختيار عطر يحمل طابعًا غنائيًا أو رومانسيًا. ابحث عن العطور التي تحمل نغمات مسكية أو زهرية دافئة لتعكس جو الخريف الساحر.
تجربة العطور على البشرة:
قبل اتخاذ قرار الشراء، جرب العطور المختلفة على بشرتك. يمكن أن يتفاعل العطر بشكل مختلف مع كل فرد بناءً على الرائحة الطبيعية لبشرتهم، لذا تأكد من تجربته على بشرتك لتحديد كيفية تطوره وتأثيره عليك.
عطر
الاهتمام بالقوة والثبات:
في فصل الخريف، يُفضل اختيار العطور ذات القوة المتوسطة إلى العالية والثبات الجيد. هذا يساعد على أن يستمر العطر لفترة أطول ويتناسب مع انخفاض درجات الحرارة في هذا الفصل.
احرص على التوازن:
حاول العثور على توازن بين العطور الدافئة والحلوة والتوابل. تجنب الاختيارات الزهرية الخفيفة جدًا التي قد تكون مناسبة للربيع أو الصيف.
استفسر عن الإصدارات المحدودة:
في فصل الخريف، قد تقوم بعض العلامات التجارية بإصدار نسخ محدودة من العطور تتناسب مع هذا الفصل. تحقق من وجود إصدارات خاصة أو تصاميم محدودة قد تكون مثيرة للاهتمام.
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