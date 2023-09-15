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الخريف على الأبواب.. كيف تختار عطر مناسب لهذه الشهور؟

9/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) اختيار عطر مناسب لكل توقيت من السنة، وخاصة في فصل الخريف، يعتبر أمرًا مهمًا لعدة أسباب. ففي فصل الخريف، تتغير الأجواء وتنخفض درجات الحرارة، وينتشر الجو الرومانسي والدافئ. لذا، يمكن للعطر الذي تختاره أن يكمل الأجواء الخريفية ويعزز تجربتك الشخصية.

وعند اختيار عطر في فصل الخريف، هنا بعض النصائح التي يُوصى بها وما يجب الانتباه إليه وفقًا لموقع "Stylecraze":

عطور
اهتم بالمكونات الدافئة:
في فصل الخريف، يُفضل اختيار العطور التي تحتوي على مكونات دافئة وغنية مثل العود والفانيليا والتوابل. هذه المكونات تتناغم مع جو الخريف وتضيف لمسة دافئة ومريحة.
ابحث عن العطور ذات الطابع الرومانسي:
الخريف يعتبر فصلًا رومانسيًا وغنائيًا، لذا قد تفكر في اختيار عطر يحمل طابعًا غنائيًا أو رومانسيًا. ابحث عن العطور التي تحمل نغمات مسكية أو زهرية دافئة لتعكس جو الخريف الساحر.
تجربة العطور على البشرة:
قبل اتخاذ قرار الشراء، جرب العطور المختلفة على بشرتك. يمكن أن يتفاعل العطر بشكل مختلف مع كل فرد بناءً على الرائحة الطبيعية لبشرتهم، لذا تأكد من تجربته على بشرتك لتحديد كيفية تطوره وتأثيره عليك.



عطر


الاهتمام بالقوة والثبات: في فصل الخريف، يُفضل اختيار العطور ذات القوة المتوسطة إلى العالية والثبات الجيد. هذا يساعد على أن يستمر العطر لفترة أطول ويتناسب مع انخفاض درجات الحرارة في هذا الفصل.
احرص على التوازن: حاول العثور على توازن بين العطور الدافئة والحلوة والتوابل. تجنب الاختيارات الزهرية الخفيفة جدًا التي قد تكون مناسبة للربيع أو الصيف.
استفسر عن الإصدارات المحدودة: في فصل الخريف، قد تقوم بعض العلامات التجارية بإصدار نسخ محدودة من العطور تتناسب مع هذا الفصل. تحقق من وجود إصدارات خاصة أو تصاميم محدودة قد تكون مثيرة للاهتمام.

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