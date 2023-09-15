4 أبراج عيوب شخصيتها تهدد علاقات صداقاتها.. أبرزها شك الجوزاء وغموض السرطان

لا يوجد شخص خالي من العويب، ولكن لدى البعض عيوب في الشخصية التي قد تؤثر سلبًا على علاقات الصداقة. قد تشمل هذه العيوب الغضب المفرط، أو الانغلاق العاطفي، وعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين، وعدم التزام بالوعود. ومن الضروري أن يعمل كل شخص على التعرف على هذه العيوب ومعالجتها، فبذل الجهود لعلاج هذه العيوب سيساعد في بناء علاقات صداقة صحية ومستدامة.

يتصف مولود برج القوس

بأنه شخص مرح خفيف الظل كثير السفر، صحبته ممتعة للغاية لأنه عاشق للترفيه ومحب للحياة

قادر على بناء العلاقات لكن في صداقاته لا تدوم أحيانا لأنه

سريع الغضب والعصبية

التي تجعله يتخلى عن العلاقات في أقرب وقت من أجل راحته، مما يجعل البعض يعقتد أنه شخص لا يمكن الاعتماد عليه.







يمتلك مولود برج الجوزاء

العديد من الصفات الإيجابية، فلديه قدرة كبيرة على تكوين العلاقات والصداقات الاجتماعية، محب للسهر والخروج، وتناول الأكلات خارج المنزل لكن يعيبه كثرة الشك في الآخرين، مما يجعله يفقد الصداقات بسرعة لأنه كثيرًا ما يغلب سوء الظن.



مميزات كثيرة في مولود برج الميزان فهو شخص أنيق جذاب

اجتماعي، يدافع بشكل دائم عن أصدقائه ولا يسمح لأي شخص آخر بأن يسخر منهم، لكن عيبه الذي يهدد صداقاته هو أنه أحيانًا يكون شخص أناني، يريد أن يكون

محور أساسي في حياه أصدقائه ، يخلق مشكلات عديدة عندما يرى صديقه مع الأصدقاء الأخرين

فيصاب بالقلق ويتصرف تصرفات توتر علاقاته الاجتماعية .



يتصف مولود برج السرطان بعدد كبير من الصفات الإيجابية فهو صديق مفكر ومبدع، نشيط، لكن يمتلك بعض الصفات

التي تجعله صديق متعب،

لأنه في حالة الخلافات يمكن أن يقيم حرب ويخطط من أجل الانتقام

لا يعرف طريق للغفران أو التسامح، غامض بشكل كبير جدًا

لكن طوال الوقت يبحث عن العلاقات الجديدة ومحاولة بناء صداقات في العمل أو النادي.













