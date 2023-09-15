4 أبراج عيوب شخصيتها تهدد علاقات صداقاتها.. أبرزها شك الجوزاء وغموض السرطان

4 أبراج عيوب شخصيتها تهدد علاقات صداقاتها.. أبرزها شك الجوزاء وغموض السرطان
التاريخ
9/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7)
لا يوجد شخص خالي من العويب، ولكن لدى البعض عيوب في الشخصية التي قد تؤثر سلبًا على علاقات الصداقة. قد تشمل هذه العيوب الغضب المفرط، أو الانغلاق العاطفي، وعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين، وعدم التزام بالوعود. ومن الضروري أن يعمل كل شخص على التعرف على هذه العيوب ومعالجتها، فبذل الجهود لعلاج هذه العيوب سيساعد في بناء علاقات صداقة صحية ومستدامة. ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي، هناك 4 أبراج لديها عيوب في شخصيتها قد تؤثر على علاقات الصداقة في حياتها، إذا كنت واحد من مواليد هذه الأبراج تعرف عليها لتتمكن من العمل على إصلاحها والحفاظ على صداقات صحية:
صداقات مزيفة
أبراج عيوبها توترعلاقة الصداقة : برج القوس:
يتصف مولود برج القوس
بأنه شخص مرح خفيف الظل كثير السفر، صحبته ممتعة للغاية لأنه عاشق للترفيه ومحب للحياة
قادر على بناء العلاقات لكن في صداقاته لا تدوم أحيانا لأنه
سريع الغضب والعصبية
التي تجعله يتخلى عن العلاقات في أقرب وقت من أجل راحته، مما يجعل البعض يعقتد أنه شخص لا يمكن الاعتماد عليه.
برج الجوزاء:
يمتلك مولود برج الجوزاء
العديد من الصفات الإيجابية، فلديه قدرة كبيرة على تكوين العلاقات والصداقات الاجتماعية، محب للسهر والخروج، وتناول الأكلات خارج المنزل لكن يعيبه كثرة الشك في الآخرين، مما يجعله يفقد الصداقات بسرعة لأنه كثيرًا ما يغلب سوء الظن.
برج الميزان:
مميزات كثيرة في مولود برج الميزان فهو شخص أنيق جذاب برج السرطان:
اجتماعي، يدافع بشكل دائم عن أصدقائه ولا يسمح لأي شخص آخر بأن يسخر منهم، لكن عيبه الذي يهدد صداقاته هو أنه أحيانًا يكون شخص أناني، يريد أن يكون
محور أساسي في حياه أصدقائه ، يخلق مشكلات عديدة عندما يرى صديقه مع الأصدقاء الأخرين
فيصاب بالقلق ويتصرف تصرفات توتر علاقاته الاجتماعية .
يتصف مولود برج السرطان بعدد كبير من الصفات الإيجابية فهو صديق مفكر ومبدع، نشيط، لكن يمتلك بعض الصفات
التي تجعله صديق متعب،
لأنه في حالة الخلافات يمكن أن يقيم حرب ويخطط من أجل الانتقام
لا يعرف طريق للغفران أو التسامح، غامض بشكل كبير جدًا
لكن طوال الوقت يبحث عن العلاقات الجديدة ومحاولة بناء صداقات في العمل أو النادي.
أبراج لا يمكن صداقتهم
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