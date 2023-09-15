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الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار

9/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2075 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ونص القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على:





صندوق تأمين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رسم العضوية بالصندوق



اشتراكات الصندوق



الميزة التأمينية للصندوق



شروط العضوية بالصندوق






وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 حوالي 35.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 28.9%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 بنسبة نمو 22.8%.



يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.



يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.



وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.







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