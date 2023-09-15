Friday, 15 September 2023 11:03 GMT

هيئة البريد تطلق تطبيقًا لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء للعملاء

9/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الهيئة القومية للبريد ، تطبيق "إنترتينر"؛ لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء ومكافآت متميزة للعملاء، بهدف تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء.



قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، إن إطلاق الهيئة لتطبيق "إنترتينر" يمثل إضافة قوية للمزايا التي تقدمها الهيئة للعملاء؛ حيث يقدم العديد من عروض التوفير المتميزة للمستخدمين؛ من خلال توفير عروض وخصومات وبرامج ولاء تتناسب مع احتياجاتهم عبر أكثر من 600 علامة تجارية داخل مصر بالإضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية خارج مصر؛ بما يمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض والخصومات في مختلف أنحاء العالم بجودة عالية وعروض وخدمات تنافسية؛ بما يوفر تجربة فريدة لعملاء البريد المصري.



وأوضح "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن إطلاق تطبيق "إنترتينر" يأتي استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير خدماتها، مؤكدا أن التطبيق سيوفر للعملاء مميزات تتناسب مع جميع المستخدمين بما يمكنهم من البحث عن مراكز البيع المجاورة والحصول على أفضل العروض على المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها شركة "ذا إنترتينر" عبر تطبيقها الإلكتروني من مصر ومختلف أنحاء العالم، بما يُمكِّن جميع العملاء فى مصر من الاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها التطبيق.







MENAFN15092023000132011024ID1107078156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث