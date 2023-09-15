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صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها العقارات بنسبة 6.1%

9/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 6.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، 0.5%، على التوالي.



فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وانخفضت قطاعات الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، ومواد البناء، والبنوك بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، 0.01%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19540.33 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر سبتمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5649.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 23530.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.16% ليغلق عند مستوى 5704.78 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 846.2 مليار جنيه إلى 858.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 259.8 مليار جنيه إلى 260.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.



كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.106 تريليون جنيه إلى 1.118 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.









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