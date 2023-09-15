صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها العقارات بنسبة 6.1%

صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها العقارات بنسبة 6.1%
التاريخ
9/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 6.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، 0.5%، على التوالي.
فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وانخفضت قطاعات الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، ومواد البناء، والبنوك بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، 0.01%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19540.33 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر سبتمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5649.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 23530.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.16% ليغلق عند مستوى 5704.78 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 846.2 مليار جنيه إلى 858.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 259.8 مليار جنيه إلى 260.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.
كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.106 تريليون جنيه إلى 1.118 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.
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